Anticipazioni Uomini e Donne oggi 2 dicembre 2022: il promo litigio di Carolà

Il dating show Uomini e Donne di Maria De Filippi torna oggi, venerdì 2 dicembre 2022, alle 14.45 su Canale 5, con una puntata inedita. Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino presiederanno nuovamente lo studio come opinionisti, insieme a Lavinia Mauro, Federico Dainese e Federico Nicotera come tronisti del primo tempo (per ora).

Martedì abbiamo visto Alessio Corvino e Alessio Campoli litigare davanti alle telecamere del programma di Lavinia Corvino. Al centro dello studio, Luca, Luciano e Alessandro S. erano seduti di fronte a Desdemona e Antonella. Il cavaliere Alessandro S. è uscito con Desdemona, ma il cavaliere ha detto che la loro differenza di età è eccessiva.

Nella discussione è intervenuta anche Antonella, che ha detto che Alessandro insisteva molto per uscire con lei e che aveva ricevuto dei messaggi da lui. Infine, Luca e Luciano sono usciti a cena con Antonella e lei si è trovata bene con entrambi.Tuttavia, dopo aver parlato con Alice all’esterno, Federico è riuscito a sistemare le cose con Carola in studio.

Nella puntata in onda oggi, Alice ha realizzato un’esterna completamente nuova e, in studio, Carola litigherà per la prima volta. Inoltre, Riccardo ha maturato la decisione di chiudere la sua storia d’amore con Gloria, che non sarà presente in studio.

È possibile seguire il programma in diretta su Canale 5 o in streaming sul sito di Mediaset Infinity, a partire dalle 14.45. Su Witty Tv, invece, è possibile rivedere o recuperare tutte le puntate; su La5, invece, sarà possibile vedere la replica della puntata di oggi a partire dalle 20.05.