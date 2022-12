Vi ricordiamo chi è Claudia Pandolfi? Età, carriera, marito, figli e biografia

Numerosi attori di spicco sono passati attraverso l’epoca di “Un medico in famiglia”, ma Lino Banfi e Giulio Scarpati si distinguono veramente nel suo curriculum.

Miss Italia è stato un vero e proprio trampolino di lancio per molte giovani che hanno intrapreso una carriera nel mondo dello spettacolo. Infatti, diverse ragazze hanno raggiunto la fama di attrici sulla scena pubblica. Basti pensare ad Anna Valle, Francesca Chillemi, Miriam Leone e Giusy Buscemi, solo per citarne alcune. Claudia apparirà in una nuova serie televisiva Rai, “Un Professore”, questa sera alle 21.00 su Rai 1. Nel programma recitano anche Alessandro Gassmann, Christiane Filangieri e Paolo Conticini.

Claudia Pandolfi: Miss Italia e non solo nella sua carriera

Il 17 novembre 1974, Claudia Pandolfi è nata a Roma. Si è fatta conoscere in televisione come Miss Italia, nel 1991, quando ha partecipato al concorso. Sebbene non abbia vinto, Michele Placido, uno dei più noti attori italiani, che stava facendo il casting per “Le amiche del cuore”, la vide e la incoraggiò a fare il provino per “Le amiche del cuore”. Da allora, ha interpretato numerosi ruoli al cinema e in televisione ed è stata in grado di sviluppare una varietà di personaggi per attirare i fan.

Recita in diversi film, tra cui “Ovosodo”, diretto da Paolo Virzì (al suo fianco c’è anche la sorella minore Enrica), “Auguri professore” e “La prima cosa bella”. La svolta avviene nel 1998, quando è una delle protagoniste della serie “Un medico in famiglia”, in cui interpreta il ruolo di Alice, che alla fine si innamora del protagonista Lele Martini (Giulio Scarpati), il figlio di Nonno Libero, alias Lino Banfi. Nonostante l’accoglienza positiva, decide di lasciare la serie dopo due stagioni.

Nel corso della sua carriera, l’attrice è apparsa in numerosi film, tra cui “Distretto di Polizia”, “Nassiriya – Lest We Forget”, “I Liceali”, “Il tredicesimo apostolo”, “Romanzo Siciliano” e “E’ arrivata la felicità”, oltre a “Made in Italy”. Nel 2012 ha ricevuto il Premio Anna Magnani per “Quando la notte” come migliore attrice per il film di Comencini.

La sua vita privata

In passato Claudia ha fatto parlare di sé per la relazione con Andrea Pezzi (attuale compagno di Cristiana Capotondi), iniziata nel 1999, pochi giorni dopo il matrimonio con Massimiliano Virgili.

Successivamente l’attrice si è legata al cantante Roberto Angelini, da cui ha avuto un figlio, Gabriele, nato nel 2006. Attualmente l’artista ha un altro compagno, Marco De Angelis, che l’ha resa mamma per la seconda volta di Tito, venuto alla luce nel 2016.