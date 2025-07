Chi sono i ragazzi morti nell’incidente di Arzachena: avevano 19 e 20 anni, lavoravano all’Aquadream

Un grave incidente stradale ha scosso questa mattina, 13 luglio, la comunità di Arzachena, causando la morte di due giovani e il ferimento grave di un terzo ragazzo. Le vittime sono Sami Aiy Oufkir, 20 anni, e Shehata Fares Hossameldin Abdelgelil, 19 anni, entrambi di origine marocchina e residenti nella città sarda. I tre giovani lavoravano presso il parco acquatico Aquadream di Baia Sardinia e si stavano dirigendo verso il luogo di lavoro al momento dell’incidente.





Il tragico evento si è verificato intorno alle 8:15 lungo la strada provinciale 59, precisamente in viale Costa Smeralda, nel tratto di Malchittu, noto per la sua pericolosità. Secondo le prime ricostruzioni effettuate dalla Polizia Stradale di Tempio Pausania, l’auto su cui viaggiavano, una Ford Fiesta, procedeva a velocità sostenuta quando il conducente ha perso il controllo del veicolo. L’auto ha iniziato a sbandare ripetutamente lungo la carreggiata, ha urtato il cordolo stradale e infine si è scontrata frontalmente con un Suv, su cui viaggiavano due turiste austriache.

L’impatto è stato estremamente violento. Per Sami Aiy Oufkir e Shehata Fares Hossameldin Abdelgelil non c’è stato nulla da fare: i soccorritori del 118, giunti sul posto insieme agli agenti della Polizia Locale di Arzachena e del commissariato di Cannigione, hanno potuto solo constatare il decesso dei due ragazzi. Il terzo passeggero, un sedicenne, è stato immediatamente trasferito in elicottero all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari, dove si trova in condizioni critiche.

Le due turiste austriache coinvolte nell’incidente hanno riportato ferite, ma non sono in pericolo di vita. Entrambe sono state trasportate all’ospedale di Nuoro in codice rosso per dinamica. La strada provinciale è stata chiusa per diverse ore per consentire i soccorsi e i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dello scontro. Il tratto è stato riaperto solo nel primo pomeriggio.

La notizia della tragedia ha sconvolto la comunità locale e il parco acquatico Aquadream, dove i tre giovani erano impiegati. In segno di lutto, la direzione del parco ha deciso di chiudere la struttura per la giornata. Il tratto di strada in cui è avvenuto l’incidente è tristemente noto per essere teatro di incidenti a causa dell’alta velocità con cui viene spesso percorso dagli automobilisti.

La Polizia Stradale sta continuando le indagini per chiarire le cause dell’incidente. Al momento, si ipotizza che l’eccessiva velocità possa essere stata un fattore determinante nella perdita di controllo del veicolo. Tuttavia, gli accertamenti sono ancora in corso per stabilire con precisione la dinamica dei fatti.

La comunità di Arzachena si stringe attorno alle famiglie delle vittime in questo momento di dolore. La morte prematura di Sami Aiy Oufkir e Shehata Fares Hossameldin Abdelgelil rappresenta una perdita enorme per tutti coloro che li conoscevano e li apprezzavano. Il sedicenne ricoverato a Sassari lotta tra la vita e la morte, mentre si spera in una sua pronta ripresa.

Questo tragico incidente mette nuovamente in evidenza l’importanza della sicurezza stradale e della prudenza alla guida, soprattutto su tratti noti per la loro pericolosità. La comunità locale e le autorità competenti riflettono su possibili interventi per migliorare la sicurezza lungo la provinciale 59 e prevenire ulteriori tragedie.