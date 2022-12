Anticipazioni Uomini e Donne oggi martedì 13 dicembre 2022: Pinuccia ha un malore per colpa di Tina

La puntata del 13 dicembre di Uomini e donne andrà in onda su Canale 5 e le anticipazioni suggeriscono che Pinuccia da Vigevano sarà al centro dell’attenzione. Questa volta, però, Pinuccia avrà un intento malizioso e fingerà un malessere in trasmissione. Inoltre, Lavinia Mauro sarà protagonista di un’appassionata esterna con Alessio Campoli.

Lite tra Pinuccia e Tina in studio

Martedì 13 dicembre andrà in onda la seconda parte della registrazione iniziata il giorno prima. Pinuccia è ancora al centro dell’attenzione, a causa del suo comportamento bellicoso nei confronti degli opinionisti e di Alessandro. Il cavaliere si è detto stufo del suo atteggiamento e del suo contegno possessivo. La prossima puntata di Uomini e donne non porterà alcun sollievo, perché Pinuccia sarà al centro di un’altra singolare vicenda.

Pinuccia finge un malore in studio

Tina Cipollari e la signora di Vigevano avranno l’ennesima discussione accesa in studio, che sfocerà in un forte litigio. Per concludere l’alterco, la signora fingerà un malore, spingendo Maria De Filippi a intervenire preoccupata. Ben presto si capirà che il crollo di Pinuccia era una tattica, visto che non comparirà nelle puntate successive di Uomini e donne previste tra dicembre e gennaio.

Lavinia esce con Alessio Campoli

Inoltre, le anticipazioni della prossima puntata di Uomini e donne rivelano che si tornerà a parlare della tronista Lavinia. Attualmente, la ragazza sta proseguendo il suo viaggio accompagnata dai suoi due corteggiatori, Alessio Campoli e Alessio Corvino. Lavinia partecipa a un evento all’aperto con Campoli, poiché i due hanno trascorso del tempo insieme e lui l’ha portata in un luogo emblematico della sua adolescenza. Questo evento all’aperto dovrebbe essere particolarmente sentimentale, con i due che si esprimono reciprocamente il loro affetto, ma il bacio non avviene mai.

Tina Cipollari è una delle figure più note della televisione italiana, famosa per il suo ruolo nello show di Maria De Filippi Uomini e Donne. Nato a Roma il 23 marzo del 1965, Tina ha vissuto la sua infanzia a Torre del Greco, in provincia di Napoli. Ha iniziato a lavorare come impiegata al comune di Torre del Greco, poi ha iniziato a fare la commessa e a scrivere recensioni di film per un giornale locale.

Nel 1997 Tina ha iniziato la sua carriera televisiva, partecipando a programmi come “La sai l’ultima?” e “Paperissima”, in cui era una delle voci fuori campo. Nel 2000 è diventata opinionista e opinionista-ospite a Uomini e Donne. Durante la sua carriera televisiva, Tina ha partecipato a numerosi programmi, tra cui “L’Isola dei Famosi”, “La Fattoria” e “C’è Posta Per Te”. Ha anche partecipato ad alcune edizioni del Grande Fratello ed è stata ospite di varie trasmissioni radiofoniche.

Nel corso degli anni, Tina è diventata una delle persone più conosciute e apprezzate della televisione italiana. Si è fatta un nome grazie al suo carattere forte e alla sua schiettezza. Ha anche lavorato come modella e ha partecipato a numerosi eventi di beneficenza.

Tina Cipollari è diventata una delle persone più ricercate dagli spettatori per la sua schiettezza, il suo senso dell’umorismo e le sue opinioni. È conosciuta per il suo stile di vita grintoso e unico. È anche una grande sostenitrice dei diritti delle donne. Ha condotto programmi radiofonici, ha scritto un libro e ha partecipato a numerose trasmissioni televisive.

Tina Cipollari è una delle figure più amate della televisione italiana. È una donna forte e determinata che affronta le sfide della vita con coraggio e determinazione. Nonostante i suoi trascorsi, ha saputo rialzarsi e andare avanti con grinta e determinazione. Oggi, Tina Cipollari è considerata un modello di vita per molti italiani, che la seguono con affetto e rispetto.