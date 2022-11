Anticipazioni Uomini e Donne oggi venerdi 18 novembre 2022: ultime news diretta live dalle ore 14:45

Uomini e Donne, puntata 18 novembre 2022, anticipazioni, dove eravamo rimasti

Il dating show Uomini e Donne di Maria De Filippi torna oggi, venerdì 18 novembre 2022, alle 14.45 su Canale 5, con un appuntamento in diretta. Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino saranno gli esperti in studio, oltre ai tronisti della prima tappa di questa stagione (Federica Aversano, Lavinia Mauro, Federico Dainese e Federico Nicotera). I serafini e i demoni del Trono Over sono i cavalieri e le dame.

Tutti in studio credono che la rabbia di Riccardo sia dovuta solo alla gelosia, quando nella puntata di ieri ha reagito con rabbia a Ida. Alessandro, che frequenta Ida, ha detto che sarebbe disposto a fare un passo indietro se lei provasse ancora qualcosa per Riccardo. D’altra parte, Gemma, che ha recentemente rotto con un cavaliere ed è stata criticata dagli opinionisti per la frequentazione di uomini più giovani, cercava solo uomini più giovani di lei.

Federico N. e Carola, nonostante il disaccordo sul Trono Classico, hanno raggiunto una decisione. Nella puntata che andrà in onda, Alessio Corvino non andrà all’appuntamento con Lavinia perché non si presenterà. Alessio Campoli, il corteggiatore in studio, si lamenterà del fatto che la tronista è andata a prendere Alessio Corvino. In compenso, Lucrezia è uscita in esterna con Federico N. Mentre Tina Cipollari e Stefano litigano in studio, Ida, Roberta e Riccardo continueranno a discutere del Trono Over. Nonostante Ida e Roberta continuino a discutere del Trono Over, Riccardo lascerà lo studio.

Come vederlo in tv e streaming

Sarà possibile seguire in diretta il programma su Canale 5 o, in streaming, su Mediaset Infinity a partire dalle ore 14.45. Successivamente, sul sito Witty Tv, sarà possibile rivedere o recuperare la puntata e vedere altri contenuti video con i momenti più importanti.Inoltre, su La5, ogni sera, a partire dalle ore 19:50, andrà in onda la replica della puntata odierna.

«Si può mai ricordare l’amore? È come evocare un profumo di rose in una cantina. Puoi richiamare l’immagine di una rosa, non il suo profumo», diceva Arthur Miller. Ma noi, a ricordare quell’incanto, a riportarlo nell’oggi con la sua tangibilità, con la sua verità, ci abbiamo provato.

Un po’ come una ricerca in flashback della grande bellezza – rincontrare da qualche parte quel momento di purezza e di felicità estrema – quando persino dormire sembra superfluo, perché la realtà per una volta è più bella dei sogni. I nostri protagonisti del Trono Classico e Over, che da settimane, da mesi o da anni cercano tenacemente l’amore al centro dello studio di Uomini e Donne, in passato quel profumo di rose l’hanno respirato. Davanti a una villetta, su una spiaggia, fuori da una discoteca, tra i banchi di scuola. La vita l’hanno attraversata con forza, con ardire, con furia, nei momenti in cui la felicità ti toglie il fiato e anche quando il dolore ti trafigge il cuore. Confesso, ho vissuto, diceva un grande poeta.

Noi potremmo dire anche: confesso, ho amato. Per questo abbiamo chiesto, in un numero speciale, potremmo definirlo un “midpoint d’autunno”, a tronisti, dame e cavalieri di offrirci una gemma dal loro cuore, un racconto doppio e doppiamente intenso: quello del primo innamoramento e anche quello del grande dolore. Perché? Perché la vita è così. Si vola, si cade, ma poi si vola di nuovo. Sembra una lotteria di tragedie inanellate e solo occasionalmente scampate.

Sembra che quel momento di gioia non si riesca ad afferrarlo, perché un attimo dopo è svanito. Ma abbiamo qualcosa di enorme dalla nostra parte: la memoria, il ricordo. Quella di Alessandro Rau-sa che ricorda le trecce della sua compagna delle elementari, quasi cento anni fa. O quella di Federica Aversano, che in un abbraccio a storia d’amore conclusa ha colto la purezza di quella stessa storia, ricordando le parole intense di Massimo Troisi: «Un vero amore si capisce sempre a posteriori». E così, sfogliamo queste pagine e accogliamo con un grande grazie le confessioni che ha voluto farci chi guardiamo ogni giorno alla tv. Che vediamo arrabbiarsi, infervorarsi, polemizzare, piangere, ma che in realtà ha dentro quel motore che scuote tutti noi: il bisogno forte e urgente di vivere davvero, di amare, di essere amati.|