Arisa si mostra in lingerie e lascia i fan senza fiato: intimo di pizzo e autoreggenti

Arisa provoca i suoi fan sui social media da molti anni, pubblicando foto provocanti in cui è vestita di biancheria intima nera, abiti di pizzo, calze, un velo coordinato e una cravatta.

Attualmente Arisa è impegnata come “professoressa” nella nuova edizione di Amici di Maria De Filippi. La cantante ha già infiammato le masse nelle precedenti stagioni come coach al fianco di Lorella Cuccarini ad Amici. Se il pubblico è abituato a vederla in tv, è sui social media che rimane senza fiato per la sua sensualità. Solo poche ore fa, Arisa ha provocato i suoi follower posando in lingerie con un look da sirena frizzante. Ecco le ultime foto di Arisa. Per provocare i suoi fan, ha recentemente indossato un abito di pizzo, stivali alti fino alle cosce e un velo abbinato sulla testa.

Arisa posa in intimo

“L’ultimo album social di Arisa mi ha ispirato a postare l’ultima foto, ‘lago pantano’, della mia passeggiata con Valeria da via Pozzillo. Ha finalmente deciso di esprimersi e di mettere in evidenza le sue forme in pubblico, postando foto in lingerie scollata. Ormai Arisa non ha più paura di rischiare e di esprimersi in pubblico, come ha appena dimostrato nel suo nuovo album social. In un reggiseno di pizzo nero con un perizoma scollato e lunghe calze nere abbinate a un paio di tacchi a spillo, l’attrice è in forma smagliante. Ha indossato una camicetta stretta con cravatta al collo e un velo che copre i capelli scuri.