Aurora Ramazzotti, piccolo inconveniente in casa, lei rabbiosa: cosa è successo

Nonostante il pancione in espansione, Aurora sta vivendo i primi mesi di gravidanza con grande grinta e vitalità. Allenarsi in palestra e incontrarsi con gli amici per un cocktail (ma rigorosamente analcolico) sono solo alcune delle cose che non ha smesso di fare, tra cui incontrarsi con gli amici per un cocktail (ma rigorosamente analcolico!). La sua serenità, però, è stata messa a repentaglio da un incidente che l’ha molto allarmata.

Incidente in casa per Aurora Ramazzotti: ma niente di cui preoccuparsi!

La giovane figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti si stava preparando a fare il bagno. Non è stato facile per lei, perché prima di entrare nella vasca si è assicurata che la temperatura dell’acqua fosse assolutamente perfetta, né troppo calda né troppo fredda, dato che dal suo rubinetto esce solo acqua bollente. Per questo motivo, spesso utilizzava una bacinella di acqua fredda per compensare l’acqua molto calda del rubinetto. Proprio mentre era intenta a questo difficile compito, uno dei suoi due gatti saltò nell’acqua della vasca. Aurora non è rimasta senza parole, anzi, non si sarebbe mai aspettata un gesto del genere dal suo gatto: “Non pensare che sarebbe saltato”, ha sbottato dopo aver postato sui social media una foto in cui tiene il gatto avvolto in un asciugamano e asciugamano tutto intirizzito.

Dopo un’ora e mezza di preparazione, la simpatica influencer è stata costretta a rinunciare al bagno. La vasca era piena di capelli: una vera disgrazia! Fortunatamente, dopo qualche momento di rabbia, Aurora ha preso l’accaduto con la sua solita ironia: “Ora non posso più fare la mia vasca perché è piena di capelli. Dopo un’ora che l’ho riempita, è un destino che non deve farlo”, ha esclamato. Ha un rapporto davvero simbiotico con i suoi due gattini, che adora. Nelle sue storie di Instagram, i suoi due amici pelosi appaiono molto spesso e in posa divertenti. E lei li immortala sempre tutti, compresa se stessa!

Aurora Ramazzotti, la figlia di Eros, è stata recentemente avvistata in giro per le strade di Milano, dove vive. Ha 26 anni ed è incinta, con un grosso pancione. La gioia sul suo volto è piaciuta molto ai fan. La Ramazzotti e il suo compagno Goffredo stanno ultimando il trasloco nella nuova casa, in cui hanno investito molto tempo ed energie. Quando il loro bambino nascerà, tutto sarà pronto per lui, compresa la sua camera da letto; per ora, però, è top secret. Probabilmente dovremo aspettare la sua nascita (sarà un maschietto, ma il nome non è ancora stato reso noto) per ammirare la loro nuova e allegra dimora.