Auto si schianta, mamma e figlio di 3 mesi volano fuori dall’abitacolo: Vanessa muore a 31 anni, il piccolo illeso

Vanessa Carta, 31 anni, è morta questa sera in Abruzzo in un incidente stradale sulla statale 83 tra Pescina e Venere, in provincia dell’Aquila. La giovane donna era a bordo dell’auto guidata dal marito, insieme al figlio di tre mesi.

BIMBO ILLESO, MAMMA MORTA

Un’auto è uscita di strada e una donna è stata sbalzata fuori dall’abitacolo, insieme al suo bambino. La donna è morta dopo aver battuto la testa contro una pietra; il bambino è rimasto illeso. In ospedale c’era il marito, che è rimasto ferito.