Ilary Blasi, la prima giornata a Sabaudia senza Totti: brindisi con le amiche, paparazzi e selfie in spiaggia

La presenza di Ilary Blasi sulla spiaggia di Sabaudia non era inaspettata, visto che il suo ritorno nella località turistica pontina era stato ampiamente pubblicizzato. La presenza di paparazzi tra le dune faceva il suo arrivo in città. La conduttrice ha annunciato la sua presenza con storie di Instagram che raccontavano le sue giornate nella famosa località balneare pontina, postando video della sua discesa in spiaggia e dando indizi sulla sua colazione a base di caffè e cornetto con vista sul mare.

Ilary Blasi a Sabaudia

Questa mattina, probabilmente, ha scelto di fare una deviazione verso San Felice Circeo e poi di tornare a Sabaudia. Ha trascorso il pomeriggio in spiaggia con la sorella e lo zio. Il tutto sotto l’occhio vigile di un esercito di paparazzi che hanno immortalato ogni momento. Anche molti bagnanti l’hanno riconosciuto e le hanno chiesto foto o autografi; lei ha risposto con un sorriso e non si è sottratta ai suoi fan.

La sera, sempre via Instagram, via all’aperitivo: vino bianco, patatine e qualche amico (si vede solo le mani). Brindisi immortalati in “boomerang”, poi un selfie in cui sorseggia da un calice. La sua estate sabauda è autorizzata. Per la prima volta dopo 20 anni, senza Francesco Totti.