Avete mai visto Elenoire Ferruzzi senza ciglia finte? FOTO shock!

La risposta a questa domanda è facile: una fotografia di Elenoire Ferruzzi, scattata qualche anno fa, vi lascerà senza parole. La vippona utilizza da anni le extension per le ciglia sugli occhi, che sono uno dei suoi tratti distintivi. Come sarebbe senza? Se siete perplessi, guardate questa fotografia.

Com’è Elenoire Ferruzzi senza ciglia finte?

Elenoire Ferruzzi è un’icona transgender che ha attraversato diverse fasi della sua vita. Il reality show è nato come Massimo Giuffrida e lo ha dichiarato nelle prime settimane del GF Vip 7:

Il mio nome di battesimo era Massimo, ma Massimo ed Elenoire sono praticamente la stessa persona. Io ero una bambina in un corpo sbagliato, non volevo che la mia vita fosse una bugia e me ne sono sempre fregata altamente del giudizio altrui.

Da quando aveva 20 anni, Elenoire Ferruzzi si è percepita come donna e ha cercato di avvicinarsi alla sua idea di bellezza modificando il suo aspetto fisico. L’immagine di Signorini, naturalmente, è nota per i suoi lunghi capelli biondi, le sue unghie laccate e le sue lunghe ciglia… il tutto accompagnato dal suo grande seno. Chi segue Elenoire da tempo ricorderà che le sue ciglia non sono sempre state così lunghe come ora. Di recente, ha cercato di esagerare e di realizzare ciglia piuttosto lunghe. Come potete vedere, sembra che ne abbia così tante da appesantire il suo sguardo. Come sarebbe senza? La foto che stiamo per mostrarvi vi lascerà senza parole.



Circa il suo modo di acconciarsi, truccarsi e tenere ai capelli, alle ciglia e alle unghie, Antonella Fiordelisi – anche lei nella casa di Cinecittà – ha detto: