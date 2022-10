Avete mai visto il marito di Alberto Matano? Riccardo Mannino è un avvocato

Dopo un fidanzamento durato 15 anni, Alberto Matano e Riccardo Mannino si sono sposati sabato 11 giugno. Chi è l’avvocato cassazionista 55enne e marito del conduttore de La vita in diretta?

Lo scorso 11 giugno si è celebrato il matrimonio tra il conduttore de La Vita in Diretta Alberto Matano e il suo amore di sempre Riccardo Mannino. La cerimonia si è svolta in un resort di Labico, vicino a Roma, ed è stata celebrata dall’amica Mara Venier, conduttrice di Domenica In. Matano e Mannino si sono conosciuti 15 anni fa, quando lavorano insieme a un programma televisivo. Anche se hanno vissuto la loro relazione per lo più lontano dai riflettori, è chiaro che sono innamorati pazzi l’uno dell’altra. Conosciamo meglio Riccardo Mannino!

Riccardo Mannino è un avvocato

Riccardo Mannino, che con i suoi 55 anni è quasi coetaneo di Alberto Matano, che ne ha 49, è un avvocato d’ufficio. Secondo quanto riportato dal Corriere, si è laureato nel 1990 all’Università La Sapienza, la stessa che Alberto Matano ha frequentato per un breve periodo prima di passare a studiare giornalismo a Perugia. Il conduttore de La Vita in Diretta è impegnato in diverse cause ambientali e preferisce piuttosto che in auto a Roma in bicicletta. Mannino sembra essere un uomo pieno di passioni, dalle auto d’epoca e sportive alle escursioni sulle Dolomiti. Quando ha incontrato Alberto Matano 15 anni fa, Mannino ha detto: “Dal primo momento ho capito che Alberto sarebbe stato il mio compagno”.

Ho visto Riccardo una sera in un ristorante, una persona al tavolo con me lo conosceva e poi ci siamo rincontrati varie volte, a un certo punto ci siamo rivisti la terza volta e io ho detto: “Adesso gli parlo”. Il primo passo l’ho fatto io, poi quando ci siamo conosciuti eravamo entrambi impegnati quindi ci sono stati dei mesi di passaggio e poi dopo un anno ci siamo messi insieme.

Il matrimonio con Alberto Matano l’11 giugno

All’inizio di giugno di quest’anno, la rivista Chi ha pubblicato le foto del matrimonio di Alberto Matano e Riccardo Mannino. La cerimonia si è svolta sabato 11 giugno nella tenuta di Antonello Colonna a Labico, un piccolo paese vicino a Roma. La cerimonia è stata officiata da un amico dello sposo.

Il giornalista è stato accompagnato dal conduttore di Domenica nel giorno del suo matrimonio. Al ricevimento ha partecipato una parata di vip, tra cui Raoul Bova; Rocio Munoz Morales; Claudio Santamaria; Francesca Barra; Rita Dalla Chiesa; Eleonora Daniele; Giulio Tassoni; Francesca Fialdini; Serena Bortone; Andrea Delogu; Emma Stokholma; Emma D’Aquino; Cecilia Primerano; Gabriella Capparelli; Stefano Coletta e Simone Sala. Dopo la cerimonia, Alberto Matano e Riccardo Mannino hanno trascorso la loro luna di miele sull’isola di Pantelleria. Quando gli è stato fatto cosa ha provato in questo giorno speciale, Matano ha dichiarato a Repubblica: “A livello intimo, tutto è cambiato come se la nostra casa fosse stato completato con un tetto e le pareti dipinte. Tra noi c’è ora una sensazione magica di grande felicità”.