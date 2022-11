Avete saputo chi è la madre e il padre di Alessandro Egger? Chi sono i genitori

La signora Egger ha partecipato a Pechino Express con il figlio Alessandro. Il concorrente di Ballando con le Stelle ha dichiarato di essere stato cacciato dalla casa.

Alessandro Egger si ricorda ancora con la madre Cristina Vittoria Egger Bertotti, concorrente di Pechino Express come Gran Dama della Casa Reale dei Savoia, ma secondo il concorrente di Ballando con le Stelle qualcosa è andato storto. Della sua vita “non lineare e ‘semplice'” di bambino di un bar kinder, il grande pubblico è venuto a conoscenza grazie al programma basato su “Ballando con le stelle”.

Prima del programma di Milly Carlucci, Cristina Egger non era un personaggio famoso. La madre di Alessandro è apparsa a Pechino Express al suo fianco, ma non è un personaggio pubblico. Anzi, la sua professione è tutt’altro che pubblica. Milly Carlucci è una discendente della Casa Reale dei Savoia, nata nel 1969. Dopo aver lavorato per Versace nei primi anni ’90, nel 2007 è diventata Liasion Manager per gli stilisti olandesi in Italia, collaborando con la Dutch Fashion Foundation, una fondazione nazionale dedicata alla moda olandese.

Ho lavorato per diverse aziende e ricoperto diversi ruoli, tra cui talent scout e project manager. Della vita privata della bionda concorrente di Ballando con le Stelle sappiamo solo quello che ci ha raccontato Alessandro Egger, il figlio della madre. A Pechino Express ha dichiarato di essere sposata e di avere tre figli. Non ci sono informazioni sugli altri due.

Alessandro dice che non si sentono più. Le telecamere hanno ripreso il ragazzo mentre diceva che lui e sua madre non hanno più rapporti. Non si parlano più e lui ha interrotto il legame con lei. Ha detto che sua madre, Cristina Egger, ha scelto di vivere senza di lui piuttosto che chiedergli aiuto. La sua famiglia lo ha cacciato di casa all’età di diciassette anni, ha detto, senza chiedere nulla. Perché queste sono le parole di Cristina Egger a Ballando con le stelle, la storia di Alessandro è diversa. Nove anni di riferimento è la sua fidanzata Madalina Doroftei.

La madre di Alessandro Egger ha risposto alla richiesta settimanale di commenti di DIPIU’ dichiarando che il figlio le aveva effettivamente detto di voler vivere senza di lui. Non ha definito il figlio un bugiardo, ma ha notato che, in relazione agli eventi della sua infanzia, il modello enfatizzava alcune situazioni e le interpretava a modo suo, facendole così apparire reali.

Una persona che crede che i propri pensieri siano la verità viene definita arrogante. Alessandro si è sempre sentito poco amato, anche se il suo secondo padre, Egger, lo trattava come se fosse un figlio in carne e ossa, invece di mostrare favoritismi verso gli altri due figli. Pur non avendo espulso il campione di Ballando con le Stelle dalla loro casa, la concorrente di Pechino Express ha raccontato di non averlo cacciato di casa. Da adolescente si è ribellato e ha trascurato gli studi, così lei gli ha detto che se avesse fallito di nuovo, avrebbe dovuto trovare un lavoro per mantenersi. Di conseguenza, ha cercato di fargli ottenere buoni risultati a scuola.

Un grosso problema con Alexander si è verificato quando è andato via di casa dopo una brutta esperienza come modello, con un litigio per la mancata promozione. La madre inizialmente lo sosteneva, ma lui voleva intraprendere la carriera di raccoglitore di rifiuti a Londra prima di diventare modello, il che ha portato a un litigio quando lui si è rifiutato di soddisfare i suoi desideri. Dopo che le è stato chiesto perché non si parlano più dopo il film Pechino Express, Cristina Vittoria Egger ha risposto alla domanda a cui molti vogliono rispondere. Si sono lasciati a causa di un forte litigio dopo la morte della bisnonna di Alessandro Egger. Da allora non si sono più visti né sentiti, il che fa apparire la rottura come irrimediabile. Un disaccordo sull’eredità ha portato alla rottura che si è verificata. Tuttavia, la madre ha dichiarato di amare molto il figlio, che è in coppia con Tove Villfor a Ballando con le stelle.

La vera identità del padre di Alessandro Egger è sconosciuta al grande pubblico; si dice che sia un imprenditore. Secondo Cristina Egger, il padre di Alessandro è sempre stato assente e quindi il padre è il suo primo marito, conosciuto quando Alessandro aveva tre anni. La madre ha conosciuto l’attuale marito, che, a suo dire, ha trattato Alessandro come un figlio, allo stesso modo degli altri due figli, quando questi ultimi sono nati.

Le informazioni sull’infanzia di Tove Villfor e Alessandro Egger sono che lui è nato il 6 settembre 1991 a Belgrado, in Serbia. A Como, in Italia, è nato il 6 settembre 1991 e si è trasferito con la famiglia a Londra e a Milano due anni dopo. A 13 anni ha partecipato a uno spot pubblicitario della Kinder Bar, che gli ha permesso di entrare nel mondo dello spettacolo. Alessandro Egger, senza menzionare i suoi genitori, ha parlato della sua infanzia e adolescenza in un’intervista a Vanity Fair. Tuttavia, da bambino era ribelle e vizioso, ma molto educato.

