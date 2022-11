Curiosità su chi è Alessandro Egger? Età, madre, fidanzata, genitori, Kinder e Ballando con le stelle

La madre di Alessandro Egger lo ha abbandonato. Nelle ultime settimane a Ballando con le stelle, il concomitante ha rivelato che sua madre non lo ha mai amato veramente e che ha sofferto molto.

Alessandro Egger madre, chi è Cristina Vittoria Egger

Cristina Vittoria Egger Bertotti, 53 anni, gran dama della Casa Reale di Savoia, ha lavorato con la maison Dior negli anni ’90 ed è sposata con l’imprenditore Wilko Egger da 33 anni. È nata da una relazione della madre con un principe tedesco. Alessandro Egger è il terzo dei fratelli ed è sempre cresciuto con la sensazione di non essere amato dalla madre, perché nato da una precedente relazione: “Sono cresciuto con la sensazione di non essere amato. È solo una sensazione, perché io adoro mio figlio e mio marito lo ha sempre trattato come se fosse il vero padre. Non c’è mai stata alcuna distinzione tra lui ei suoi fratelli”.

Alessandro Egger madre, le accuse e l’amore per Ballando

Alessandro Egger ha conquistato il pubblico da casa anche a Ballando con le stelle. In una recente clip sulla madre ha detto: “Con lei è un rapporto che non esiste. Credo che mia madre abbia scelto di fare una vita senza di me”, il tutto con le lacrime agli occhi. Il modello e attore ha rivelato di aver trovato una famiglia nel programma e di avere un ottimo rapporto con la sua insegnante Tove Villfor. Cupido ha colpito Alessandro Egger sulla pista da ballo, anche perché il suo cuore è già molto impegnato: dal 2017, infatti, fa coppia fissa con la collega Madalina Doroftei, modella famosa per le sue sfilate sulle passerelle di case di moda del calibro di Versace . La ragazza ha anche partecipato con una parte al film House of Gucci di Ridley Scott. I due vivono insieme e la loro relazione è molto seria.

I ricordi degli spot Kinder

Alessandro Egger ha lavorato sin da giovanissimo il suo lavoro nel mondo dello spettacolo ed è diventato famoso in tutta Italia come il volto della Kinder. Il sorriso che vedete sulle barrette di cioccolato è infatti il suo.