Anticipazioni Uomini e Donne oggi lunedi 21 novembre 2022, ultime notizie su Ida e Riccardo

Il talk show Uomini e donne è confermato in onda dal 21 al 25 novembre 2022. Nelle anticipazioni delle prossime puntate, Ida Platano capirà di essere pronta per un nuovo passo nella sua relazione con Alessandro. Nel frattempo, Riccardo Guarnieri rimarrà in silenzio nonostante i tentativi della sua ex fidanzata di tornare insieme a lui.

Dal 21 al 25 novembre 2022, il pubblico del talk show Uomini e donne di Maria De Filippi si aspetta la messa in onda di puntate sensazionali. Il programma di successo di Mediaset sarà stupito da una decisione inaspettata presa da una delle sue star più popolari. Dopo aver ritrovato l’ex fidanzato Alessandro Vicinanza, Ida Platano si renderà conto che tra loro c’è un forte legame. Sceglierà quindi di lasciare definitivamente il programma e di accompagnare Alessandro.

Ida dichiarerà la sua scelta al cavaliere napoletano Francesco a Uomini e donne, che sarà registrato da Riccardo Guarnieri, e i due si scambieranno baci e effusioni in studio, il tutto testimoniato da lui. Cosa farà il cavaliere pugliese Giorgio? Secondo le anticipazioni delle puntate di Uomini e donne dal 25 novembre 2022 al 29 novembre 2022, Riccardo rimarrà in silenzio rispetto alla decisione di Ida. Nonostante tutte le aspettative contrarie, non pronuncerà una sola parola sulla scelta finale della sua ex fidanzata e non cercherà di impedirle di partire per sempre. Si può dedurre che abbia già dimenticato il loro amore.

Federica abbandona il trono

Nella settimana dal 21 al 25 novembre 2022, a Uomini e Donne si parlerà anche della vita privata di Federica Aversano. Purtroppo, la ragazza non sarà soddisfatta della sua permanenza in studio e del suo verdetto finale. Durante queste settimane, si renderà conto che i suoi corteggiatori non l’hanno colpita, e quindi annuncerà di voler lasciare per sempre la trasmissione e uscire dal cast del trono classico senza fare la scelta finale.

Riccardo Guarnieri: ”Ho fatto grandi follie”

«Il mio primo amore (che forse con il senno di poi andrebbe definito una prima cotta) l’ho vissuto a dodici anni. Ero infatuato di una ragazzina della mia stessa classe che ricordo ancora alla perfezione. Era più alta di me, aveva i capelli riccissimi castano chiaro. Il nostro era un amore epistolare, anche se ci vedevamo tutti i giorni in classe: io ero davvero troppo timido e imbarazzato per interagire con lei, quindi le scrivevo delle lettere. Per me è stato un colpo di fulmine, non capivo più nulla: sentivo il cuore che mi rimbalzava veloce nel petto. Nonostante la mia timidezza lei è stata anche il primo bacio. Non siamo andati mai oltre, la mia prima volta è avvenuta anni dopo: avevo diciassette o diciotto anni, e non è stata particolarmente romantica perché era quasi “organizzata” con una ragazza che insieme a me, a un mio amico e a una sua amica aveva marinato la scuola proprio per… Nella mia vita, a parte queste sciocchezze, ho fatto tante follie d’amore, soprattutto per conoscere una ragazza. Una volta sono arrivato anche a fare una visura sulla targa di una ragazza che incontravo sempre nel mio paese senza riuscire mai a fermarla per fare quattro chiacchiere. Purtroppo, dalla targa è risultato che la macchina era di sua nonna (ride), così l’ho aspettata dove sapevo lavorasse e alla fine sono riuscito a parlarle, poi siamo anche stati insieme per qualche tempo».|

«Di delusioni in amore ne ho avute, anche in passato… Quando avevo all’incirca trentanni sono stato fidanzato per quattro con una ragazza che mi ha tradito. Per parecchio tempo ho fatto finta di nulla, pur sapendo quello che faceva; poi una volta l’ho colta in flagrante e lì ho capito di aver toccato il fondo. Più di recente, con Ida, ciò che mi ha fatto soffrire di più è stato il vedermi costretto ad allontanarmi da lei perché non mi sentivo capito, che poi è il motivo di tutte le nostre rotture e dei mancati riavvicinamenti più attuali. In ogni caso, quando penso all’amore, a un episodio della mia vita che più di ogni altro è legato a questo sentimento non posso che ripensare alla dichiarazione d’amore fatta a Ida, alla proposta di matrimonio e a tanti momenti della nostra storia. Una relazione profonda che oggettivamente non è paragonabile per intensità e importanza a nulla di ciò che ho vissuto prima e dopo. Fortunatamente, sono una persona forte – pur avendo anche io le mie fragilità – e riesco a reagire: il più delle volte per riprendermi da una delusione d’amore stacco da tutto, mi allontano, sparisco; ma c’è un mio grande amico che sa starmi vicino e aiutarmi a superare tutto. Le esperienze che in amore mi hanno ferito, con il senno di poi, mi hanno insegnato che a fianco voglio una persona che mi faccia sentire a mio agio, libero di esprimermi o di parlare. Il dialogo in una coppia è importantissimo, ora più che mai ne sono certo».