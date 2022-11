Hai capito chi è Giulio Fratini fidanzato di Elisabetta Gregoraci?

Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini non si nascondono più. Giorni fa, la showgirl e l’imprenditore fiorentino, erede della Rifle, ex colosso dell’abbigliamento in denim, erano già stati avvistati dai paparazzi ma avevano cercato di non lasciar trapelare il sentimento che li unisce da qualche mese.

Invece, come potete vedere dalle foto esclusive che pubblichiamo in queste pagine, Elisabetta e Giulio si prendono per mano mentre passeggiano per le strade del centro di Milano e la gioia che lei manifesta è quasi tangibile. È la prima volta dalla separazione da Flavio Briatore, avvenuta nel 2017, che vediamo Gregoraci così felice, se si esclude una breve relazione con l’imprenditore Francesco Bettuzzi risalente a quattro anni fa.

La conduttrice, che è una mamma attenta per l’unico figlio Nathan Falco, ha sempre dichiarato che qualora si fosse fidanzata seriamente non si sarebbe più nascosta. E in tal senso possiamo interpretare questa complicità vissuta con Giulio alla luce del sole.

Ma, giustamente, Elisabetta ha voluto attendere per capire come andava con il giovane manager, di dodici anni più giovane. La storia pare sia partita a inizio estate: i due avevano trascorso qualche giorno in Sardegna, al Twiga, il locale di Briatore, con il quale Gregoraci è rimasta in ottimi rapporti, e poi anche in un resort di lusso a Noto, in Sicilia, però senza far trapelare nulla sui social.

Poi, la coppia era apparsa per le strade di Firenze, dove Giulio è di casa, segno che forse si avvicinava il momento delle presentazioni in famiglia. Giulio Fratini è un imprenditore fiorentino, amministratore delegato di Belvedere Angelico, che opera nel settore delle energie rinnovabili. Assieme al padre Sandro, noto per essere proprietario di una ricchissima collezione di orologi, si occupa anche di hotel di lusso nel capoluogo toscano.

Giulio, classe 1992, è stato di recente inserito dalla rivista americana Forbes nella lista dei manager più talentosi under 30 per il suo sguardo sull’ecosostenibilità. Se si guarda il profilo Instagram del giovane si nota che Fratini frequenta il jet set. Elisabetta Gregoraci non è la prima vip che il promettente rampollo ha frequentato: anni fa aveva avuto un flirt con Raffaella Fico e fino a un anno e mezzo fa faceva coppia fissa con Roberta Morise.

Ma con Gregoraci la situazione sembra diversa. «Sono una donna indipendente», aveva dichiarato la showgirl qualche mese fa. «E sono esigente con gli uomini: devono superare delle prove per conquistarmi, per questo finora sono single». Un’asticella alta che, evidentemente, Fratini è stato in grado di oltrepassare. Prova ne è che i post lo ritraggono a Monte Carlo, dove Gregoraci vive. Elisabetta non si vede, ma possiamo intuire che Giulio fosse lì per lei e con lei.