Avete visto il fidanzato di Elodie? Dopo la fine dell’amore con Marracash

In un’intervista alla rivista Vanity Fair, Elodie ha rilasciato che Iannone le piace come persona. Durante uno degli incontri organizzati con i media alla Mostra del Cinema di Venezia, in occasione della presentazione di Ti mangio il cuore, dove ha debuttato sullo schermo, ha parlato liberamente. Quindi, aperta a confessioni impensabili sulla sua amicizia con Iannone, che potrebbe trasformarsi in qualcosa di più profondo.

Al di là di tutto, preferisce non sbilanciarsi. Prima di aprire alla stampa sulla sua relazione con Iannone, Elodie intende prendersi il tempo necessario per capire la natura del legame (anche se entrambi sono volti molto non agli amanti del gossip). Both sono anche volti molto non agli amanti del gossip, tanto che lo stesso Iannone ha attirato le attenzioni della cronaca mondana per le sue liaison del passato (la più chiacchierata è stata quella con Belen Rodriguez, durata anni prima della rottura). Ma anche la sua intesa con l’influencer Giulia De Lellis non è passata inosservata.