Ilary Blasi e Bastian Muller con gli accessori coordinati: le borse di marca costano 17 mila euro

Ilary Blasi e Bastian Muller catturano l’attenzione con il loro stile coordinato in partenza dall’aeroporto, senza rivelare la loro destinazione.





Ilary Blasi e Bastian Muller hanno recentemente fatto parlare di sé grazie a uno scatto intrigante pubblicato dalla presentatrice sulle sue storie di Instagram. La foto mostra dettagliamente i loro accessori da viaggio: eleganti e perfettamente coordinati, evidenziando il loro stile unico e la cura nei dettagli. Ilary ha optato per un look tutto in argento, che includeva una valigia Rimowa in alluminio rigato, una borsa Chanel trapuntata con dettagli iconici della maison, e un orologio che brillava al suo polso. Bastian, al contrario, ha scelto un tema “total black” con una valigia Rimowa nera abbinata a uno zaino Prada in Re-Nylon, un materiale sostenibile che rispecchia l’impegno del marchio nella riduzione dell’impatto ambientale.

Nonostante la coppia non abbia rivelato la loro destinazione, la scelta di viaggiare insieme sottolinea la loro intimità e il forte legame, specie considerando che mantengono una relazione a distanza. Di recente, Ilary ha visitato la Germania, patria di Bastian, per trascorrere del tempo prezioso con il suo partner. Questo viaggio rappresenta uno dei tanti momenti che i due condividono, rafforzando il loro legame nonostante le sfide logistiche.

Il loro abbigliamento è altrettanto riflessivo e dichiarativo. Ilary indossava una tuta bianca, mentre Bastian era vestito con pantaloni e T-shirt neri, creando un piacevole contrasto che attira l’occhio e parla del loro gusto raffinato e coordinato. Anche gli orologi non sono stati lasciati al caso, con entrambi gli accessori che riflettevano i loro rispettivi temi cromatici.

L’attenzione ai dettagli non si ferma qui. La borsa di Ilary, non solo un accessorio di lusso ma anche un investimento, si trova sul mercato dell’usato a cifre che possono raggiungere quasi i 13mila euro, testimoniando il valore e il prestigio degli articoli scelti dalla presentatrice. Bastian, d’altra parte, non è da meno con il suo zaino Prada, valutato a circa 2200 euro, che oltre ad essere un simbolo di status, sottolinea anche un impegno verso scelte più sostenibili e responsabili.

Questo racconto di Ilary Blasi e Bastian Muller non solo ci dà uno spaccato del loro stile di vita e delle preferenze estetiche, ma ci invita anche a riflettere su come il lusso e la sostenibilità possono coesistere armoniosamente. Le loro scelte di viaggio e moda non solo definiscono il loro stile personale ma anche i loro valori, creando un’immagine complessiva che è tanto affascinante quanto ispiratrice.