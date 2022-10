Barcellona-Inter come vedere streaming gratis diretta live tv

Il calendario non concede un attimo di tregua a giocatori e allenatori di calcio, che quest’anno deve affrontare il ritmo estenuante della Coppa del Mondo del Qatar a novembre e dicembre. I tifosi, invece, vivendo un periodo entusiasmante, facendo il pieno di gol e di emozioni ogni giorno. L’interruzione del normale calendario stagionale a causa dell’imminente Coppa del Mondo ha costretto i club di tutta Europa a un inizio d’anno davvero impegnativo, tanto che molti addetti ai lavori segnalano un aumento esponenziale degli infortuni tra i propri tesserati a causa delle poche sessioni di allenamento svolte tra una partita e l’altra.

Come vedere Barcellona-Inter gratis in streaming gratis

I tifosi pronti ad alzare il volume, dopo aver concluso un weekend ad alta tensione sui campi del Vecchio Continente, sentiranno l’inno della UEFA Champions League. Tornano le coppe europee e, a distanza di meno di una settimana, il meccanismo che da sempre regola le dinamiche della competizione ci ripropone le sfide stesse di sette giorni fa, ma a campi invertiti. E così l’Inter di Simone Inzaghi, reduce da un fondamentale successo in campionato contro il Sassuolo, proverà a portare in alto il tricolore italiano in Europa. L’appuntamento è allo stadio Camp Nou di Barcellona, ​​dove andrà in scena un remake della partita di martedì scorso. Quando l’Inter ha battuto il Milan per 1-0 (grazie al gol di Calhanoglu), i suoi tifosi hanno festeggiato come se fosse la loro prima vittoria europea.

Dopo le prime tre partite del Gruppo C, il Bayern Monaco è al primo posto con 9 punti. L’Inter, nonostante l’inizio non proprio stellare in Serie A, è a riprendersi nelle sfide della coppa ea raccogliere 6 punti. L’obiettivo ora è quello di preservare i tre punti di vantaggio proprio sul Barcellona, ​​mantenendo quel posto secondo che garantisce l’accesso alla fase finale a eliminazione diretta. Vento di coda Viktoria Plzen: i cechi sono fermi a zero. Per l’Inter Milano, poi, questa partita è una di quelle decisive per le sorti della sua stagione: in casa contro il Barcellona, ​​il calcio d’inizio è fissato per le 21 di mercoledì 12 ottobre.

Di seguito tutte le informazioni sull’orario del calcio d’inizio delle partite del gruppo C (quarta giornata della fase a gironi). Indichiamo anche i riferimenti per vedere le partite in TV e in streaming

UEFA Champions League – Gruppo C

Barcellona-Inter , mercoledì 12 ottobre 2022, ore 21:00 ( Amazon Prime )

, mercoledì 12 ottobre 2022, ore 21:00 ( ) Viktoria Plzen-Bayern Monaco, mercoledì 12 ottobre 2022, ore 21:00 (Mediaset Infinity, NOW TV, Sky Go, Sky Sport Calcio 3)

