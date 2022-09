Beautiful: le anticipazioni per la settimana dal 17 al 23 settembre 2022 prevede l’eliminazione della linea di gioielli di Quinn

Vista la popolarità della serie, è stato deciso di trasmettere Beautiful in Italia a partire dal 17 settembre 2022. L’episodio di prima uscita che rivela Eric sarà a non parlare con Quinn dopo aver saputo che lei lo ha tradito ancora una volta. Dichiarerà inoltre la sua intenzione di volere la sua linea di gioielli dalla Forrester Creations.

Quinn è furiosa per il fatto che Erin voglia eliminare la sua linea di gioielli, anche se non dovrà più vedere Erin. Carter convince Quinn a ripensarci, assicurandole che il lavoro può essere svolto fuori sede. Inoltre, Wyatt è arrabbiato per il suo comportamento e le urla contro. Quando Quinn si reca a casa di Carter e lo ringrazia per aver salvato la preziosa linea, i due inizio a parlare della loro relazione passata, provocando dolore e nostalgia nelle voci di entrambi. Nonostante siano convinti che sia necessario porre fine alla loro relazione in modo ufficiale, nonostante siano a vedersi di nascosto.

Nel frattempo, Ridge riceve i documenti per telefonare in ufficio e successivamente a casa Carter per avere notizie sotto lo sguardo stupito di Steffy.

Paris informa Zende che si trasferirà a casa di Steffy e Finn, che la coppia le ha offerto dopo aver saputo che abitare in un albergo. Paris rivela di essere felice di vivere con la famiglia ei bambini e non nasconde quanto si sente a suo agio nella nuova casa. La relazione tra Paris e Zende continua a crescere ei due decidono di vivere per oggi.

La figlia di Ridge, Steffy, ha appena annunciato la sua intenzione di sposare il dottor Finn Zander. La ragazza comunica al padre la sua intenzione di chiedere la mano e Ridge si dice entusiasta di accogliere il giovane medico in famiglia come genero. Ridge considera Finn un uomo dalle eccezionali qualità umane e professionali. Mentre Ridge si precipita a informare Brooke e Katie dell’imminente matrimonio, Steffy rivela a Finn di volerlo sposare subito. Tuttavia, la reazione di lui non è quella che si aspettava: Finn sembra a disagio all’idea di sposarla così presto.

Per una relazione che inizia, una fine. Parliamo di quella tra Eric e Quinn, che ora sembra conclusa. Eric, però, non sembra soffrire troppo, anzi sembra rinascere lontano da Quinn. È proprio di questo che Forrester senior sta parlando con Ridge quando, all’improvviso, si apre la porta dell’ufficio ed entra la stessa Fuller. Per saperne di più, cari amici, dovremo aspettare qualche giorno. Le nostre anticipazioni per il momento finiscono qui”.