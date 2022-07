Bimba di 16 mesi morta di stenti in casa: “La piccola era magra e non camminava. Era sempre nel passeggino”

Ma era affettuoso con la bambina. Un vicino di casa racconta come Alessia Pifferi, una donna di 36 anni che ha abbandonato la figlia di 16 mesi in casa per sei giorni, facendola morire di fame, sarebbe stata “gentile” con la bambina e anche con altre persone. In cucina gli investigatori hanno trovato un flacone di En, un ansiolitico, vuoto per tre quarti. Altri vicini hanno detto a Fanpage.it: “Ma era affettuosa con il bambino”. “Non riesco nemmeno a pensarci”. E ancora: “Il bambino era magro, ma bellissimo. Sorrideva, salutava. Giocava con la bambina”.

Quando la donna, che abitava in via Parea 15/20, nel quartiere milanese di Ponte Lambro, è tornata a casa mercoledì, ha scoperto che la figlia era morta. La vicina avrebbe poi sentito la donna urlare disperata e avrebbe chiamato i soccorsi. Ma quando i medici sono arrivati ​​a casa, hanno stabilito che la bambina era morta da giorni. Interrogata dopo l’arresto per omicidio volontario aggravato da secondi fini e premeditazione, la donna ha confessato di aver lasciato la figlia a casa da sola con la madre e una babysitter mentre lei è andata al lavoro.

Con il passare delle ore sono emersi nuovi dettagli: Francesco De Tommasi e l’agente della Squadra Mobile di Milano Marco Calì hanno scoperto che la donna ebbe un figlio da una relazione di cui nessuno era a conoscenza: la bambina, infatti, non era nata da precedenti relazioni durata della donna. La donna ha raccontato di non essersi accorta di essere incinta e di aver raccontato in casa senza informare il padre.

Ora prima essere chiariti tutti i dubbi: primo fra tutti – come riporta Il Giorno – che la donna non dovrebbe mai portato il figlio dal pediatra. Sarà l’autopsia a chiarire lo stato di salute del bambino. Certo è che i vicini parlano di un bambino “poco sviluppato” e che nessuno “ha mai visto camminare”. I vicini vanno visto la donna con la figlia nel gennaio 2021, mese in cui si dice sia nata la bambina. Non è certo che abbia davvero partorito in casa, come dice la donna: quello che è certo è che madre e figlia non sono state sorvegliate dai servizi sociali. Tuttavia, nessuno nel quartiere sa molto altro. Il padre ne saprà di dagli più investigatori.