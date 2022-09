Can Yaman ospite ad Amici 2022, ecco quale sarà il suo ruolo

Esatto, Can Yaman non si ferma perché gli italiani lo adorano. In questa occasione gli hanno chiesto di essere uno degli ospiti del talent show ‘Amici’ che stravolge edizione dopo edizione. Ti diciamo tutto.

Riparte “Amici 22”, un talent show italiano con il logo copiato dal famoso film ‘Fama’ e simile a Spanish Idol Kids dove un gruppo di ragazzi e ragazze dovrà mettere in mostra le proprie doti canore e ballerine.

Nella prima puntata in onda il 18 settembre alle due del pomeriggio su Canale 5, la conduttrice Maria De Filippi e le insegnanti Lorella Cuccarini, Arisa, Raimondo Todaro, Alessandra Celentano e Rudy Zerbi presenteranno i nuovi cantanti e i nuovi ballerini.

Can Yaman insieme a Christian De Sica, Roberto Saviano, Salvatore Esposito, Alessia Marcuzzi, Pio e Amedeo, Leonardo Pieraccioni e Peppe Vessicchio, sarà incaricato di consegnare le maglie che garantiranno il loro passaggio alla fase successiva.

Nella puntata a cui partecipa Can Yaman, potremo vederlo consegnare 4 magliette rispetto a quelle di Alessia Marcuzzi che ne ha consegnate 3.

Dove può Yaman ottenere il tempo?

Dopo aver travolto la Mostra del Cinema di Venezia, aver partecipato al Gran Premio di Formula 1 di Monza e aver iniziato le riprese di “El Turco” a Budapest, ora apparirà in uno dei più importanti talent show in Italia. Siamo felici di vedere che Can Yaman sta diventando sempre più amato in Italia. Tanto che Amici non sarà l’unico programma Mediaset in cui vedremo l’attore visto che Silvia Toffani ha annunciato la presenza di Yaman nello studio ‘Verissimo’ per una nuova ed emozionante intervista all’attore turco.