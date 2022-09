Can Yaman ultime notizie, conferma che lascerà l’Italia

Finalmente la notizia che i fan italiani temevano: Can Yaman lascia l’Italia e avverte tra le righe che probabilmente farà il salto nel cinema americano.

Questa mattina abbiamo trovato notizie sorprendenti che non ci aspettavamo. Ed è stato sorprendente perché non è un rumor poiché esce dalla bocca dello stesso Can Yaman.

La notizia che arriva sotto forma di comunicato stampa , arriva subito dopo l’estate più movimentata che abbiamo potuto vedere l’attore turco. Pensiamo che avesse finito di girare ‘Viola come il mare’ , che sarà presentato in anteprima il 30 settembre, stava preparando il suo ruolo di ‘Sandokan’, una serie che sembra essersi fermata per problemi logistici come vi diciamo qui . Si stava commuovendo per le molestie di alcuni fan scortesi, ha avuto il tempo di trovare una o due nuove fidanzate , gli hanno assegnato il premio come miglior attore internazionale alla Mostra del cinema di Venezia , e purtroppo sono iniziate le riprese di ‘El Turco’ .

E diciamo purtroppo perché è da lì che nasce la disperazione dei fan italiani, felicissimi di avere l’attore nella loro terra, fino ad oggi .

Il comunicato con cui Can Yaman lascia l’Italia

In esso, l’affettuosissimo ed educato attore turco espone la situazione per la quale Can Yaman lascia l’Italia:

“Per i prossimi sei mesi sarò a Budapest a girare una serie molto speciale sotto molti aspetti… È una grande emozione, sarà un’esperienza dura ed estenuante, non sarà un ruolo facile. Una volta finito, sono sicuro che sarà per me una grande soddisfazione. Anche se sono un po’ spaventato, sono felice e non vedo l’ora di affrontare nuove sfide come recitare in inglese per la prima volta dopo averlo fatto in italiano. Mi aspetta un periodo intenso in cui dovrò essere disciplinato e concentrato e lo sarò.

Hande Erçel attacca Can Yaman per la disparità salariale nelle riprese di “El Turco”

Ma non starò via dall’Italia per 6 mesi, tornerò per i progetti importanti che ho già intrapreso e che per me sono molto importanti, e ovviamente per seguire la grande squadra di “Mania” che sta lavorando con grande impegno e senza fermarsi.

Avrò bisogno della tua vicinanza: per me finisce un’era, ma ne inizia un’altra! Ma prima di andare, ti regalo ‘Viola Come Il Mare’. So di poter contare sulla tua attenzione e spero che ti piaccia tanto quanto me.

Devo fare un altro passo importante per realizzare il mio sogno: essere cittadino del mondo.

Addio, Italia. Mi mancherai ”.

Bianco e imbottigliato. Can Yaman lascia l’Italia

Hai letto bene. Can Yaman intende essere cittadino del mondo . Questa frase sta generando tra i fan ogni sorta di folli teorie, tra cui quella che sta prendendo più forza: Can Yaman si prepara a fare il salto nel mercato americano, un cinema che senza dubbio renderebbe l’attore più grande di lui e che diffonderebbe la mania di Can Yaman nel resto del pianeta.