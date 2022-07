Capri, conto da 78 euro per la colazione: «Abbiamo preso solo 6 cornetti, 3 cappuccini e 2 caffè»

Un gruppo di amici ha pagato 78 euro per una colazione a Capri. Al bar Piazzetta, un popolare punto di ristoro dell’isola campana, un cappuccino e un cornetto sono costati 14 euro. Un utente di Titktok ha condiviso un video che mostra il conto. “Quei soldi sono bastati per i miei caffè per oltre un mese e mezzo”, commenta @gianmarcodironza02 mentre fotografa il conto con il suo cellulare.

Un gruppo di ragazzi ha consumato sei cornetti (tre al cioccolato, uno alla crema e due vuoti), tre caffè e due caffellatte per colazione, ricevendo un conto di 78 euro. È da notare che lo scontrino non corrisponde alla descrizione del video con quanto viene detto. Inoltre, quando inquadra gli altri amici del bar, il giovane autore del video li mette in imbarazzo. È evidente che le giovani donne si coprono il volto perché non vogliono essere riprese.

Molti di coloro che hanno visto il video hanno notato che i prezzi di Capri sono ben noti. Volete andarci? Pagate, scrive Annagiulia nei commenti. Sebbene alcuni non siano sorpresi di pagare 14 euro per un cornetto e un cappuccino nella famosa località, altri la pensano diversamente. “Non è nemmeno uno scontrino fiscale”, dice Marta. Per finanziare, chiama qualcuno, esorta Valentina. C’è anche chi scherza e minimizza. Simone, per esempio, dice: “Al bar dove vado di solito, mi lascia anche le chiavi con 78 euro”.