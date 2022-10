Chanel Totti, minicar in regalo per i suoi 15 anni: probabilmente arriva da papà Francesco

Chanel Totti, figlia di Francesco e Ilary Blasi, ha ricevuto un regalo straordinario per il suo 15° compleanno: una minicar. Chanel è la seconda figlia della famiglia, dopo il fratello Cristian, che guida già da qualche anno. E se molti si sono sono chiesti chi avesse fatto questo importante regalo, c’ chi pensa che sia stato Francesco Totti per consentire alla figlia di spostarsiè più facilmente tra le sue due case (Roma e Sardegna), visto suo progetto di convivenza con Noemi Bocchi.

Chanel Totti, il super regalo per i 15 anni da papà Francesco

Una minicar personalizzata, con tanto di fari che cambiano colore: è il super regalo con cui la secondogenita di Francesco Totti e Ilary Blasi ha festeggiato proprio oggi il suo 15° compleanno. La ragazza ha spento le candeline lo scorso maggio, ma ha potuto “ritirarla” solo ora – come riporta la pagina social della concessionaria – dove è andata a scoprire il suo regalo ricoperto di fiocchi gialli e rossi.

NNon è un segreto l’ex calciatore si sia trasferito da Roma Nord dopo la separazione Ilary Blasi. Ha affittato un mega-appartamento nello stesso quartiere della fidanzata Noemi Bocchi, che si trova dall’altra parte della città rispetto alla villa dell’Eur dove Chanel ei suoi fratelli continuano a vivere con la madre Ilary. Niente di strano, quindi, che abbia voluto rendere la figlia più indipendente per i loro incontri.

Francesco Totti e Noemi Bocchi

Totti ha vissuto la sua relazione con Noemi Bocchi alla luce del sole, senza nascondersi ai fotografi. I due non hanno mai ostentato il loro legame, ma non si sono nemmeno nascosti agli obiettivi dei fotografi, che li paparazzati a Monaco ea Roma. La love story procede a gonfie vele, tanto che voci sempre più insistenti parlano di convivenza: Totti già individuato un attico extralusso per lui e la sua nuova compagna, nel quadrante nord della Capitale, situato nel cuore di Vigna Clara.

Ma i piani della coppia non si fermerebbero qui. Secondo quanto riportato dall’amico Alex Nuccetelli, i due potrebbero essere già pronti ad allargare la famiglia. “Un figlio con Noemi? Può succedere, certo”, ha dichiarato il pr romano a Diva e Donna in un’intervista. “Non mi sorprenderebbe. Francesco ha sempre tenuto tantissimo alla dimensione familiare: (…) un figlio con Noemi potrebbe assolutamente essere nei suoi pensieri”.

Francesco Totti e Ilary Blasi

Secondo la stampa italiana, gli avvocati di Totti intendono recuperare il costoso lotto di orologi svizzeri che l’ex calciatore ha acquistato negli anni con i suoi soldi. Si precisa che si fa presente anche che Ilary Blasi non può essere accusata di furto perché “l’evento è avvenuto in famiglia” , non essendo ancora ufficialmente separati. Francesco Totti presenta la sua nuova fidanzata dopo l’infedeltà dell’ex moglie La sua ex moglie rivuole indietro le borse eleganti È importante ricordare che la modella ha anche chiesto al giudice di ordinare al padre dei suoi figli di restituire le sue lussuose borse , nonostante abbia preso in giro la situazione dell’ex marito posando davanti a un negozio Rolex. Sembra che il contenzioso nei tribunali della famosa coppia non sarà facile, in quanto dovranno anche decidere come distribuire la propria fortuna e patrimonio , che comprende una villa di 1.500 mq a Torino, un attico in una lussuosa grattacielo a Roma, una casa per le vacanze a Sabaudia e persino una villa nel quartiere di Casal Palocco.