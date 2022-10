Hai capito perchè tra Helena Prestes e Antonino Spinalbese è finita

Dopo le recenti notizie su Marco Bellavia, si è parlato di Helena Prestes come potenziale nuovo concorrente del GF Vip. La modella ed ex concorrente di Pechino Express potrebbe presto varcare la porta rossa e la sua presenza nella Casa non sarebbe certo improvvisata. Helena, infatti, è molto amica di Nikita Pelizon, uno dei protettori preferiti dal pubblico della casa in questa startup del reality. Ma non finisce qui, perché la showgirl originaria di San Paolo ha avuto un flirt con Antonino Spinalbese, un altro gieffino molto amato dai fan. E intervenendo al GF Vip Party di Pierpaolo Pretelli e Soleil Sorge, Prestes ha svelato il motivo per cui la storia con l’ex di Belen Rodriguez non è continuata:

“Io conosco Antonino Spinalbese molto bene, anche Alberto. Sì, siamo stati fotografati prima che lui entrasse nella Casa. Quello è stato il nostro problema… i paparazzi che non ci lasciavano mai in pace dal primo giorno che ci siamo visti” – ha confessato la modella – .

Il figlio nato dalla relazione di Rodriguez con una modella ligure è stato un ostacolo all’inizio di una nuova relazione. Anche lui ha una figlia e deve proteggerla e tutelarla, il che ha ostacolato un po’ la nostra conoscenza. La situazione di Belen non era facile, e non potevamo nemmeno cenare da soli perché lui diceva: “Tu non sai, io non posso…”. Io aspettavo che finisse, ma lui non era pronto. Non era pronto nemmeno per sua figlia, che in seguito è apparsa in luoghi pubblici.

Tuttavia, se Helena dovesse entrare nella casa del GF Vip, è possibile che lei e Spinalbese riaccendano il loro rapporto. Nel programma condotto da Alfonso Signorini le telecamere non possono essere evitate, quindi Spinalbese potrebbe anche decidere di lasciarsi andare una volta per tutte.