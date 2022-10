Hai capito chi è Mario Giordano? Età, carriera, moglie, figli e la sindrome della voce

Mario Giordano è un giornalista, autore e conduttore televisivo, uno dei volti più non del piccolo schermo italiano. Nato il 19 giugno 1966 ad Alessandria, dopo la laurea in Scienze Politiche all’Università di Torino, inizia a lavorare come giornalista presso il settimanale cattolico Il nostro tempo. Nel 1996 inizia a collaborare con Il Giornale di Vittorio Feltri. Nel 1997 debutta in televisione, partecipando al programma Pinocchio condotto da Gad Lerner. In questo contesto, interpreta il ruolo del Grillo Parlante.

Fin dall’inizio della sua carriera, Mario Giordano è sempre stato molto attento all’attualità. Il 4 aprile 2000 ha assunto la carica di direttore di Studio Aperto, che ha mantenuto fino al 2017. Nello stesso periodo ha diretto anche i contenitori di Studio Aperto, Lucignolo e L’alieno.

Dopo un periodo come redattore de Il Giornale, quotidiano di Milano, il giornalista è diventato direttore di TGcom24, il nuovo canale all-news di Mediaset; in questa veste ha diretto anche TG4-Telegiornale 4, un programma televisivo italiano di Italia 1.

Nel 2018, Mario Giordano ha iniziato a curare Fuori dal coro. Avvalendosi di una conduzione scenica e strategicamente esagerata, ha inteso rimarcare l’indignazione provata nei confronti della politica e dei fatti di cronaca in Italia.

Per quanto la sua vita privata, il giornalista è sposato dal 1991 con Paola e ha quattro figli: Alice (1993), Lorenzo (1995), Camilla (2003) e Sara (2005). Oltre all’impegno e al ruolo di conduttore televisivo, la voce stridula dell’uomo è causata da una malattia genetica chiamata sindrome di Klinefelter che si manifesta nei soggetti maschi che variano un cromosoma X sovrannumerario. Questi soggetti presentano anche una scarsa peluria sul viso.