Chi è Antonino Spadaccino? Età, carriera, X Factor, Amici, Instagram, canzoni, fidanzato e Tale e Quale Show 2022

Ha preso il via il reality più versatile di sempre, Tale e Quale Show. Alla conduzione su Rai 1, sono pronti a mettersi in gioco anche Carlo Conti (che è uno dei protagonisti) e Antonino Spadaccino, ex concorrente di Amici. Antonino Spadaccino è nato a Foggia il 9 marzo 1983 e si è avvicinato alla musica grazie al padre.

Ha iniziato a studiare canto da solo, poi nel 2000 è arrivato il suo momento: ha partecipato a diversi concorsi e nel 2004 è riuscito a entrare nella scuola di Amici di Maria De Filippi, talent show di successo di Canale 5. Nel programma ha avuto l’opportunità di lavorare e duettare con voci importanti come Gino Paoli e Ornella Vanoni; tra i suoi insegnanti anche Michael Bublé e Lucio Dalla. È stato un lungo viaggio attraverso prove e sfide, ma alla fine ha vinto il trofeo.

Nel 2005, dopo la vittoria ad Amici, Antonino partecipa al Festival di Sanremo con Gigi D’Alessio e vince il premio come miglior cantante emergente. Nel 2006 pubblica il suo primo album e nel 2008 ottiene un altro riconoscimento: il Premio Lucio Battisti come miglior cantante emergente. Antonino ha collezionato un successo dopo l’altro: è tornato ad Amici durante la gara tra ex concorrenti, ha partecipato come coach al programma La Pista, poi nel 2018 ha partecipato a X Factor UK, dove è riuscito a conquistare, tra i tanti, Robbie Williams. Ora è pronto a rimettersi in gioco a Tale e Quale Show.

Chi è il fidanzato, coming out

Antonino Spadaccino ha fatto coming out nel 2016, dichiarando apertamente la propria omosessualità. Ai microfoni dell’Adnkronos ha spiegato di avere un compagno da tempo e di volersi presto sposare. Tuttavia, questa non è stata una sorpresa per i fan, che sono ben consapevoli del suo orientamento sessuale. Il cantante preferisce tenere la sua vita privata lontana dai riflettori e dal gossip.