Chi è Claudio Amendola oggi: età, altezza, moglie, figli, patrimonio, compagna, Francesca Neri, Malattia e film

Claudio Amendola è un attore italiano che interpreta Carlo Guerrieri nella terza stagione di Nero a metà, in onda dal 4 aprile 2022. Ecco un po’ di informazioni sull’attore Claudio Amendola, che interpreta Carlo Guerrieri in Nero a metà 3, in onda da lunedì 4 aprile 2022.

Claudio Amendola oggi: età, altezza, carriera e film

Claudio Amendola è nato il 16 febbraio 1963 a Roma, Italia. Ha 59 anni ed è alto 175 centimetri. È un noto attore, conduttore televisivo e regista italiano; anche i suoi genitori sono attori. Nel corso della sua carriera ha preso parte a numerose produzioni cinematografiche e televisive di grande successo; ha iniziato a recitare all’età di 19 anni in Storie d’amore e d’amicizia.Uno dei ruoli più importanti di Amendola è stato quello di Giulio Cesaroni nella serie televisiva I Cesaroni, andata in onda per sei stagioni su Canale 5 tra il 2006 e il 2014. Nel 2015 è tornato al cinema con Suburra, un film incentrato sulla criminalità ambientato nella Roma contemporanea e diretto da Stefano Sollima. Dal 2018 interpreta Carlo Guerrieri nella fiction di Rai 1 Nero a metà, che debutterà con la terza stagione il 4 aprile 2022.

Vita privata, moglie, figli, patrimonio e Instagram dell’attore

Claudio Amendola ha ottenuto molto denaro durante la sua carriera di attore. In una recente intervista ha apertamente dei suoi guadagni: “Guadagno tanto da tanti anni e sono abituato a parlato guadagnare tanto. Non ho problemi a parlarne perché pago tutte le tasse che devo pagare. Se non li danno a me, comunque a qualcun altro altro, non vanno in beneficenza”. È stato sposato due volte. Il primo matrimonio è stato con l’attrice Marina Grande; insieme hanno avuto due figlie: Alessia (nata nel 1988), nota doppiatrice in Italia, e Giulia (nata nel 1989). Successivamente ha frequentato l’attrice Francesca Neri, che ha sposato l’11 dicembre 2010. La coppia ha un figlio di nome Rocco (nato nel 1999).

Nel settembre 2017, l’attore italiano Claudio Amendola ha avuto un infarto ed è stato salvato dal pronto intervento della moglie che lo ha portato in ospedale. È stato ricoverato nel reparto di cardiochirurgia del Policlinico Umberto I di Roma, dove è rimasto per circa 24 ore prima di essere dichiarato fuori pericolo. Per scongiurare il rischio di un secondo infarto, Amendola ha smesso di fumare e ha perso 12 chili (circa 28 libbre). Non ha un account Instagram ufficiale ma solo pagine fan gestite dai suoi ammiratori.

Claudio Amendola e Francesca Neri: amore finito dopo 25 anni?

Francesca Neri e Claudio Amendola si sono separati, secondo quanto riportato da Diva e Donna. Sembra che Amendola abbia lasciato la casa della coppia nelle ultime settimane. L’attore ha trasportato più volte le sue cose nella sua nuova residenza nelle ultime. Neri e Amendola si sono sposati nel 2010 a New York e hanno un figlio di 23 anni di nome Rocco. Secondo Neri, la loro lunga relazione ha attraversato la crisi, la discussione e persino una separazione. “Claudio è l’uomo che mi ha fattore di più al mondo, ma anche soffri quello che mi ha amato di più”, ha dichiarato in una recente intervista a Oggi.

Francesca Neri, che soffre di cistite interstiziale cronica – un’infiammazione della vescica – era vicina al marito Claudio Amendola durante la sua malattia. “Io stavo male e in più lo vedevo soffrire. Lui non tollerava la mia sofferenza, io tolleravo la sua”, ha dichiarato a Diva e Donna nel febbraio 2017. “Non ero nelle condizioni fisiche di andarmene; non riuscivo a muovermi. A volte aspettavo che se ne andasse. Ma alla fine lui era sempre lì”. Stanno ancora insieme? Forse è il caso di notare che il 14 febbraio 2017, che sarebbe stato il compleanno di Claudio, Francesca ha postato su un romantico messaggio su lui: “Due amanti felici non hanno fine né morte, nascono e muoiono più volte vivendo Instagram, hanno un’eternità di natura. Buon compleanno amore mio”.