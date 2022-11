Valeria Marini si è sposata? Secondo le indiscrezioni, sì (e con un uomo di 20 anni più giovane). La soubrette e showgirl italiana, infatti, è stata beccata in spiaggia insieme al suo nuovo spasimante, Eddy Siniscalchi. Il loro linguaggio del corpo era piuttosto suggestivo: I due si sono baciati e abbracciati a più non posso. A dare la notizia è stato il settimanale Diva e Donna, che ha pubblicato gli scatti della Marini e di Siniscalchi mentre si sbaciucchiano sulla sua ultima copertina.

Valeria, 25 anni, e Eddy 26 anni, stati avvistati in riva al mare e poi in acqua dove sono si baciati. Ma anche Instagram sembra parlare chiaro sulla loro presunta relazione. Both hanno storie e post che non sembrano lasciare pubblicati sul nuovo flirt estivo di celebrità: Si stanno divertendo a Capri con i loro amici “star”. Prima di svelare ulteriori dettagli su questo flirt di cui tutti parlano, facciamo qualche passo indietro.

Un mese fa il gossip (poi smentito)

I pettegolezzi su una storia d’amore tra la Marini e Siniscalchi circolavano da tempo. I due sono stati visti insieme mesi fa, ma Valeria ha subito smentito le voci direttamente alla rivista Novella 2000 e dichiarando che tra lei ed Eddy c’è solo un rapporto di amicizia e nulla più. “Con Eddy Siniscalchi ho un rapporto di amicizia, di lavoro, e ci vediamo spesso”, ha dichiarato Valeria alla rivista. “Al di là di questo, però, niente di più”. Oggi sembrerebbe che le cose siano cambiate, compresa l’aria romantica della Costiera Amalfitana, dove sono ora?

Chi è Eddy Siniscalchi, il nuovo (presunto) fidanzato di Valeria Marini

Eddy Siniscalchi, 35 anni, napoletano, lavora nel settore e immobiliare come manager ed è un personaggio noto nel mondo televisivo italiano anche se non ne fa parte direttamente. L’uomo dovrebbe ben 20 anni di differenza con il marittimo Roberto Selassie, ma si dice che i due amici intimi delle sorelle Selassie Jessica e Lulu, che sono state avvistate a cena insieme in un ristorante di Napoli.