Hai capito chi è Valeria Marini? Età, carriera, fidanzato, occhio, patrimonio, figlio e Tale e Quale Show

Carlo Conti, l’intramontabile conduttore dello show, presiede ancora una volta Tale e Quale Show, in onda su Rai 1. In questo programma, personaggi del mondo dello spettacolo si travestono, si mettono in gioco e si presentano sul palco davanti a un pubblico. Tra loro c’è anche Valeria Marini, showgirl dello schermo.

La felice carriera di Valeria Marini

Virginia Laura Marini è nata a Roma il 14 maggio 1967, ma dopo la separazione dei genitori si è trasferita a Cagliari. Ha raggiunto il successo all’inizio degli anni ’90 grazie alle sue esibizioni come protagonista in diversi varietà del Bagaglino. Oltre alla lunga carriera di attrice, ha lavorato anche come conduttrice televisiva, tra cui il Festival della canzone di Sanremo, Domenica In e Scherzi a parte. Ha partecipato a diversi reality show, tra cui L’Isola dei famosi, Grande Fratello Vip e Temptation Island Vip. Valeria e il suo amico chirurgo estetico Giacomo Urtis sono apparsi nella sesta stagione del GF VIP. L’abbiamo già vista in passato nel programma, ma questa volta in coppia. Oltre alla carriera di showgirl e attrice, Valeria è imprenditrice dal 2005. È stilista e produttrice cinematografica.

Il produttore Vittorio Cecchi Gori ha avuto una lunga storia d’amore con Valeria Marini. Durante la loro relazione, il produttore ha avuto un aborto spontaneo a causa di gravi problemi di salute. I due hanno frequentemente lasciato e riunito, inoltre, a cavallo della detenzione del produttore fiorentino.

Valeria e Giovanni Cottone si sono sposati nella Basilica di Santa Maria in Aracoeli a Roma nel 2013, ma si sono lasciati dopo meno di un anno. La coppia ha poi divorziato dopo che è stato rivelato che l’uomo si era precedentemente sposato in chiesa. Successivamente, nel 2018, Valeria ha avuto una relazione con l’imprenditore Patrick Baldassari. I due hanno partecipato insieme alla prima edizione di Temptation Island Vip, ma si sono poi separati dal programma. Gianluigi, imprenditore ventenne, è diventato il suo fidanzato nel 2018. La loro relazione, però, è terminata. Ora è innamorata di Eddy Siniscalchi.

Dal passato turbolento ai momenti alti e bassi, Marini ha finalmente ritrovato la serenità al fianco di Eddy Siniscalchi, un imprenditore napoletano più giovane di lei. L’uomo ha 35 anni, ma d’altronde questo non rappresenta certo un problema, un ostacolo. In realtà, ‘L’età è un numero – ha affermato nella sua intervista con il Corriere della Sera -. Si tratta di un sogno meraviglioso, che mi chiama vita mia. ‘Facciamo l’amore dalla mattina alla sera’. Nel 2021, Valeria Marini ha corso il rischio di perdere l’occhio sinistro a causa di un foro maculare che richiedeva un intervento chirurgico d’emergenza. Adesso il pericolo è diminuito.

Instagram: Valeria Marini punta sui social

Valeria Marini è molto seguita su Instagram. Con il suo account @valeriamarini vanta oltre 1 milione di followers.