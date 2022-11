Non tutti sanno che Valeria Marini nel 2021 andò in Spagna, per partecipare a Survivors 2021

Valeria è nata a Roma, da madre nata in Sardegna e padre a Roma, ma cresciuta a Cagliari. La prima apparizione cinematografica di Valeria è stata nel 1987 nel film Cronaca nera. Successivamente, debutta in teatro con la commedia I ragazzi irresistibili, nel 1991. Nel 1992 debutta in televisione con il programma Luna di miele. In questo programma, il regista Pierfrancesco Pingitore la notò, scegliendola per sostituire Pamela Prati nella rassegna annuale Il Bagaglino, che consiste in una serie di spettacoli teatrali trasformati in varietà televisivi. Nel 1996 è la protagonista del film Bámbola di Bigas Luna. Nel 1997 presenta il Festival della Canzone di Sanremo con Mike Bongiorno e Piero Chiambretti.​

Ha anche recitato in diversi film e, negli anni 2000, ha iniziato la sua carriera come stilista.5Nel 2006 ha partecipato al reality show Reality Circus. Nel 2010 ha co-condotto la trasmissione televisiva I raccomandati, con Enzo Ghinazzi, Emanuele Filiberto e Georgia Luzi.

Nello stesso anno, ha recitato in una scena di Somewhere, diretto da Sofia Coppola. Nel 2012 partecipa come concorrente alla nona stagione de L’isola dei famosi, la versione italiana di Survivors. Nel 2014 recita nel film Un ragazzo d’oro, diretto da Pupi Avati. Nel 2015 partecipa come concorrente alla terza stagione di Notti sul ghiaccio. Nel 2016 e nel 2020 ha partecipato alla prima e alla quarta stagione del Grande Fratello VIP, la versione italiana del Grande Fratello VIP. Nel 2018 ha partecipato alla prima stagione di Temptation Island VIP. Nel 2021, fa il salto in Spagna, partecipando a Survivors 2021.