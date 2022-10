Hai capito chi è Beatrice Niederwieser moglie di Red Canzian? Chi sono i figli Chiara e Philipp?

Bruno Canzian (in arte Canzian Rosso) è stato un rubacuori; la più nota enciclopedia online gli attribuisce storie d’amore con affascinanti colleghe come Marcella Bella, Patty Pravo, Loredana Bertè, Mia Martini e Serena Grandi.

Chi è la moglie di Red Canzian, Beatrice Niederwieser?

A molti non è nota la sua data di nascita esatta, ma si sa che è di origine tedesca e che è diplomata in pianoforte. Come si sono conosciuti i due? L’ex Pooh e la sua attuale moglie è conosciuta grazie ad amici comuni. I due si sono poi sposati nel 2000. Quando si sono sposati, non era il primo matrimonio per entrambi ed entrambi hanno avuto una prole (tre figli in totale, che lavorano nella musica e di cui vale la pena parlare).

Red Canzian ha conosciuto la sua seconda moglie, Beatrice Niederwieser, in un bar di Corvara. Ci sono voluti 10 anni perché diventassero una coppia, ma secondo le fonti che della coppia parlano (che riferimento a un’intervista che Red Canzian ha rilasciato ai microfoni dell’Altoadige: “Una sera mi presentarono Bea. Un decennio dopo sarebbe diventata la mia seconda moglie”), lui ha detto che è valsa la pena aspettare.

È difficile trovare foto pubbliche della donna, poiché non è presente sui social media. Tuttavia, circola una foto dal profilo Instagram di Red. Si tratta di un’immagine scattata per il matrimonio della figlia di Red, Chiara. Ci sono anche due foto scattate il 9 luglio 2020, una per festeggiare i 20 anni di matrimonio e un’altra con uno speciale ospite (vedi sotto).

Chi sono Chiara e Philipp, i figli della coppia?

Chiara, figlia di Red Canzian, ha esordito nel mondo della musica con il singolo “Novembre ’96”. È stata immortalata sulla copertina del CD Ascolta dei Pooh (pubblicato nel 2004), anche se è nata nel 1989. Phil Mer, figlio di Bea (anche Bea è una cantante), lavora nel mondo della musica come batterista. Si chiama semplicemente Phil Mer. Batterista di una rock band (Capsicum Tree), ha suonato nei tour di diversi artisti del calibro di Pino Daniele, Patty Pravo, Malika Ayane, Francesco Renga e gli stessi Pooh. Nel 1998 insieme a Phil e Chiara ha inciso “Il calcio del sorriso”, che è stato adottato come inno della squadra di casa del Treviso, la squadra della città di Red Canzian (suo il brano).