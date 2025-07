Anna Sanseverino dedica un post emozionante al figlio Ultimo, celebrando il successo dei concerti a San Siro e il legame speciale con Jacqueline Luna Di Giacomo

La madre di Ultimo, all’anagrafe Niccolò Moriconi, ha condiviso sui social un messaggio pieno di orgoglio e affetto per il figlio, in occasione dei suoi recenti concerti a San Siro, che hanno registrato un successo straordinario. Per accompagnare la dedica, Anna Sanseverino ha scelto una foto che la ritrae abbracciata a Jacqueline Luna Di Giacomo, fidanzata del cantante e figlia di Heather Parisi. L’immagine, scattata durante uno dei concerti, sottolinea il forte legame che unisce le due donne.





Nel post pubblicato su Instagram, Anna Sanseverino ha espresso tutta la sua ammirazione per il talento del figlio e per la capacità di coinvolgere il pubblico con la sua musica. Ha ricordato le emozioni vissute durante le due serate a San Siro, descrivendole come momenti indimenticabili: “Due concerti indimenticabili a San Siro, due serate che hanno confermato la tua grandezza. Uno spettacolo intenso, travolgente, emozionante, dove la tua voce e le tue canzoni hanno riempito lo stadio e toccato il cuore di tutti.”

La madre del cantante ha anche menzionato le difficoltà legate alle condizioni meteorologiche avverse, che non hanno però impedito lo svolgimento dell’evento: “La pioggia non ha fermato nulla: due ore di musica sotto una pioggia incessante, tu a cantare come se nulla fosse ed io lì col cuore in gola preoccupata perché ogni goccia sembrava pesare più di quanto si vedesse. Non ti sei tirato indietro né tu né il tuo pubblico che è rimasto a cantare con te per un concerto strepitoso che resterà nella storia.”

L’immagine condivisa da Anna Sanseverino la ritrae stretta in un abbraccio con Jacqueline Luna Di Giacomo, testimoniando la profonda sintonia tra loro. La fidanzata di Ultimo, in passato, ha parlato apertamente del ruolo fondamentale della suocera durante i mesi più delicati della sua gravidanza. In una storia pubblicata su Instagram a gennaio, Jacqueline Luna Di Giacomo aveva scritto: “Senza di lei non sarei riuscita ad affrontare le prime paure e notti insonni. Grazie per essere il mio punto di riferimento in questo nuovo viaggio. Spero di essere per Enea, la mamma favolosa che sei tu.”

Il legame tra Anna Sanseverino e Jacqueline Luna Di Giacomo sembra essersi ulteriormente rafforzato con la nascita del piccolo Enea, primogenito di Ultimo e della figlia di Heather Parisi. La presenza costante e il supporto della madre del cantante hanno rappresentato un pilastro importante per la coppia, soprattutto nei momenti più impegnativi.

I concerti di Ultimo a San Siro hanno segnato un traguardo significativo nella carriera del giovane artista romano, che continua a conquistare il pubblico con le sue canzoni e la sua voce intensa. Le parole della madre evidenziano non solo l’orgoglio per i successi professionali del figlio, ma anche l’affetto che li lega profondamente.

Il post di Anna Sanseverino ha ricevuto numerosi commenti e condivisioni sui social, dimostrando quanto il rapporto tra madre e figlio sia apprezzato dai fan di Ultimo. L’immagine dell’abbraccio con Jacqueline Luna Di Giacomo ha ulteriormente sottolineato l’importanza della famiglia nella vita del cantante.

Nel frattempo, il pubblico continua a celebrare il talento di Niccolò Moriconi, che con i suoi testi e le sue melodie riesce a emozionare migliaia di persone. I concerti a San Siro, nonostante la pioggia incessante, sono stati un vero trionfo e resteranno impressi nella memoria dei partecipanti come uno degli spettacoli più intensi della sua carriera.