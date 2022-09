Chi è Francesca Barra moglie di Claudio Santamaria, chi sono i figli della coppia

Claudio Santamaria è, tra l’altro, marito di Francesca Barra e padre di tre figli. È anche un attore e nella puntata odierna di Via dei matti numero 0. Nato il 22 luglio 1974 nel quartiere Prati di Roma, Claudio Santamaria Ferraro – che si chiama Claudio Santamaria – è cantante e attore da oltre 15 anni. Ha 47 anni, è alto 180 centimetri e pesa 70 peperoncino.

Prima di conoscere Francesca Barra, che ha sposato, Santamaria era stato legato a un’altra donna, Delfina Delettrez Fendi. È l’erede di uno dei migliori marchi italiani: Fendi. Da questa relazione è nata una figlia, Emma. In una recente intervista, la Delettrez descrive il suo rapporto con Santamaria come “un cordone ombelicale”. I due trascorrono ancora alcuni fine settimana insieme alla figlia Emma.

Il matrimonio si è svolto nella città natale di lei, Policoro, in Basilicata, dopo un matrimonio segreto a Las Vegas. I due hanno da poco avuto il loro primo figlio: la piccola Athena è nata a febbraio. Qualche anno fa, la coppia ha attraversato un periodo difficile a causa di un aborto spontaneo.

Si è fatto notare per la prima volta interpretando il ruolo di Pentothal in Paz!, ricevendo una nomination come miglior protagonista ai David di Donatello 2002. Ha poi recitato in Passato prossimo e Romanzo criminale. Nel 2016 ha vinto il David di Donatello per la sua interpretazione in Lo chiamavano Jeeg Robot.

Chi è la moglie Francesca Barra

Francesca è nata a Policoro il 24 settembre 1978. Dopo la maturità, si trasferisce a Roma per studiare scienze della comunicazione. Ha iniziato la sua carriera come inviata di Cristina Paroli Live su LA7, e ha condotto il programma La bellezza contro le mafie su Rai Radio 1. Ha pubblicato i suoi lavori su Pubblico e l’Unità. I suoi lavori sono apparsi su Pubblico e l’Unità.

Francesca Barra, giornalista e scrittrice, ha scritto per diverse testate, tra cui il Corriere della Sera, Vanity Fair e Panorama. Nel 2012 ha pubblicato Giovanni Falcone un eroe solo e l’anno precedente Quarto Comandamento, entrambi editi da Rizzoli; successivamente ha condotto We Press e nel 2013 è stata l’inviata della nuova stagione di Matrix. Barra è anche opinionista del programma CR4 – La Repubblica delle Donne diretta da Piero Chiambretti. Nel novembre 2017 Francesca Barra ha sposato Claudio Santamaria a Las Vegas. È madre di tre figli avuti dal precedente matrimonio con Marcello Molfino, con cui è statata dal 2005 al 2016: Renato nato nel 2006, Emma Angelina nel 2013 e Greta nel 2016.

Dopo aver annunciato l’arrivo del loro bambino via Instagram, Francesca Barra e suo marito hanno detto che non poteva più nascondere la notizia. “Dopo tutto, è una gioia evidente”, ha scritto Barra sul suo profilo. “È la somma dei nostri giorni felici”. La coppia ha perso il primo figlio con un aborto nel 2019 e ne desiderava tanto un altro.