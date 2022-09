Programmi Tv Stasera venerdì 16 Settembre 2022: Film live da non perdere

Stasera su Rai 1 alle 21.25 Tutta un’altra vita Il tassista romano Gianni (Enrico Brignano, 56), sposato e padre di due figli, conduce una vita monotona e sogna di vincere alla lotteria. Ma un giorno una coppia, in partenza per le Maldive, dimentica nel taxi di Gianni le chiavi della sua favolosa villa. È l’occasione per vivere una settimana da favola…

Stasera su Rai 2 alle 21.20 Porto Azzurro – Un carcere… Il documentario ricostruisce la rivolta avvenuta nel 1987 nel carcere di Porto Azzurro, all’Isola d’Elba. Il 25 agosto sei ergastolani, capeggiati dal terrorista di estrema destra Mario Tuti, si barricarono in infermeria con 25 ostaggi. La vicenda si concluse il 1° settembre senza spargimento di sangue.

Stasera su Rai Tre alle 21.25 Conferenze stampa A nove giorni dall’apertura dei seggi, le forze che vogliono entrare in Parlamento portano in prima serata i loro programmi. Pochi giorni dopo la prima riunione delle Camere, il Presidente Mattarella avvierà le consultazioni che lo porteranno a scegliere il nuovo (o la nuova) Presidente del Consiglio.

Stasera su Rete 4 alle 21.20 Quarto grado Misteri irrisolti e fatti di cronaca che coinvolgono l’opinione pubblica sono al centro del programma investigativo condotto da Gianluigi Nuzzi, affiancato come sempre da Alessandra Viero (41). Tra gli opinionisti fissi, l’ex pubblico ministero di Bergamo Carmen Pugliese e il giornalista Carmelo Abbate.

Stasera su canale 5 alle 21.20 Lockdown all’italiana Giovanni (Ezio Greggio, 68) tradisce la moglie Mariella (Paola Minaccioni) con la giovane Tamara (Martina Stella), fidanzata con Walter (Ricky Memphis). Quando la verità emerge, le due coppie decidono di separarsi, ma il lockdown le costringerà invece a restare ognuna sotto lo stesso tetto…

Stasera su Italia 1 alle 21.20 Attacco al potere 3 Le autorità arrestano l’agente federale Mike Banning (Gerard Butler, 52), accusato di aver tentato di uccidere il Presidente degli Stati Uniti (Morgan Freeman). Dopo essere fuggito, Banning, che è innocente, tenta di scoprire la verità e sventare un colpo di stato. Lo aiuta il padre Clay (Nick Nolte).

Stasera su La 7 alle 21.15 PROPAGANDA LIVE Impresa non facile, quella che attende Diego Bianchi: riuscire, anche in un periodo convulso e pieno di preoccupazioni come quello che stiamo vivendo, a strappare un sorriso raccontando le contraddizioni della quotidianità.

Stasera su TV 8 alle 21.30 I DELITTI DEL BARLUME – A BOCCE FERME (It. ‘21) di Roan Johnson con Filippo Timi In punto di morte, l’industriale Corradi aggiunge alle sue ultime volontà la confessione di avere ucciso, anni addietro, il padre Camillo. Viviani e la vicequestore Fusco indagano…

Stasera su Nove alle 21.25 TEL CHI EL TELÙN Seconda e ultima parte dello spettacolo teatrale del ‘99 con il trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo. Con loro sul palco anche Paolo Hendel, Marina Massironi, i Fichi d’India, Raul Cremona, Corrado Guzzanti e Antonio Cornacchione.

Stasera su Mediaset 20 alle 21.05 WARCRAFT – L’INIZIO (Usa 2016) di Duncan Jones con Travis Fimmel, Paula Patton Il regno di Azeroth viene invaso dalle orde degli Orchi. Anduin e il mago Dorotan, schierati sui fronti opposti, s’impegnano in un conflitto che deciderà il destino dell’umanità.

Stasera su Rai 4 alle 21.20 NCIS: HAWAI’I (1ª st., ep. 3) «Il reclutatore» con Alex Tarrant Kai lavora sotto copertura con una delle più antiche bande di surfisti delle Hawaii quando un sottufficiale che sta cercando di aiutare i ragazzi ribelli a trovare un nuovo percorso nei Marines viene ucciso…

Stasera su Iris alle 21.00 BALLOON – IL VENTO DELLA LIBERTÀ (Ger. ‘18) di M. Herbig con Friedrich Muucke Estate 1979. Per fuggire dalla Germania Est con le rispettive famiglie, Peter e Gunter ideano un piano: costruiscono una mongolfiera con la quale sorvolare di notte il confine.

Stasera su Rai Movie alle 21.10 THE ILLUSIONIST (Usa 2006) di Neil Burger con Edward Norton, Paul Giamatti Vienna, fine ’800. Il famoso illusionista Eisenheim ritrova dopo molti anni Sophie, il suo primo grande amore. I due scoprono che tra loro la passione non si è mai spenta, ma…

Stasera su Italia 2 alle 21.15 THE CONJURING – IL CASO ENFIELD (Can./Usa ‘16) con Vera Farmiga, Patrick Wilson Lorraine ed Ed Warren, esperti di paranormale, si recano a Londra per aiutare una madre single che sta tentando di crescere da sola i figli in una casa infestata da spiriti maligni

Stasera su La 5 alle 21.10 THE REBOUND – RICOMINCIO DALL’AMORE (Usa ‘09) con Catherine Zeta-Jones La quarantenne Sandy lascia il marito che l’ha tradita e si trasferisce a New York con i suoi due bambini. Qui conosce un venticinquenne e lo assume come baby-sitter, ma poi….

Stasera su Cine 34 alle 21.00 CORNETTI ALLA CREMA (It. 1981) di S. Martino con Edwige Fenech, Lino Banfi Domenico, un sarto che confeziona abiti talari, perde la testa per Marianna, una bellissima cantante. Così, anche se sposato, decide di corteggiarla fingendosi scapolo…