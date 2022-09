Chi è Frida Bollani Magoni, figlia di Petra Magoni e Stefano Bollani? Malattia, Studi, Concerti, ipovedente

Frida Bollani è una pianista e cantante di talento. Suo padre, Stefano Bollani, ex marito di Petra Magoni, è stato definito “uno dei più grandi compositori italiani del nostro tempo”. durante la conquista dell’indipendenza artistica sia semper difficile quando si hanno genitori così famosi, Frida Bollani è riuscita a ritagliarsi un posto i riflettori. In particolare, negli ultimi anni si è esibita sui maggiori palcoscenici italiani in produzioni teatrali e musicali.Tuttavia, nonostante Frida Bollani sia apparsa in Via dei matti numero zero, programma di Rai Tre presentato dal padre, non ha mancato di raggiungere un pubblico più vasto. Infatti, è stata ripresa in alcune puntate del programma. Di cosa stiamo parlando? Di Via dei matti numero zero, in cui Stefano Bollani la moglie Valentina Cenni hanno condotto insieme. In ogni caso, cosa sappiamo del racconto di Frida? Scopriamolo insieme!

Petra Magoni, cantante, e Stefano Bollani, musicista e showman versatile, si sono conosciuti e sposati a Pisa. La loro figlia Frida è nata il 18 settembre 2004. Nonostante sia ipovedente dalla nascita, ha mai considerato questa malattia un ostacolo non alle sue ambizioni e ne ha parlato apertamente con i giornalisti. Anzi, per lei è un dono che le ha dato anche altri doni: la capacità di sentire in modo diverso dagli altri e un orecchio assoluto per la musica. “È una cosa positiva”, ha detto a The Nation in un’intervista dell’anno scorso, “non vedere o vedere poco perché ti permette di sviluppare il senso dell’udito”.

Frida Bollani ha frequentato il Conservatorio di Messina e ha studiato pianoforte classico con il maestro Paolo Razzuoli, che le ha insegnato la notazione musicale in Braille. Nel 2017 ha partecipato al Premio Bianca D’Aponte (concorso per cantautrici), mentre l’anno successivo ha suonato e cantato alla cerimonia di apertura degli Special Olympics a 10.000 persone.

Si è esibita in concerti con i genitori sia in Italia che all’estero. Ha anche duettato con la madre Petra durante la cerimonia di premiazione del Premio Tenco. Inoltre, ha esperienza di canto in musical, avendo sfoggiato la sua splendida voce in Le avventure di Peter Pan e Gesù Cristo incontra l’orchestra. Il suo debutto dal vivo è avvenuto il 23 luglio 2020 al Giardino Scotto di Pisa. In occasione delle celebrazioni del 2 giugno, si è esibita al Quirinale davanti al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nel giugno 2016 è partita da Orbetello in tournée in gran parte d’Italia e ha aperto la nuova edizione de Il tempo delle donne alla Triennale di Milano. Ha inoltre accompagnato Roberto Bolle ne L’Opera Meravigliosa nel settembre 2016 al Teatro alla Scala.

In prima serata su Rai Uno il 1° gennaio 2022, è stata ospite del programma Danza con me di Roberto Bolle. Nonostante i numerosi impegni e progetti, ha continuato a studiare pianoforte (ha frequentato il Liceo Musicale Carducci di Pisa) e con il produttore inglese Jimmy Brixton ha tenuto un podcast chiamato Music Up Drama Down.