Chi è Stefano Bollani: età, moglie, Petra Magoni, Figlia, Frida, Carriera, Valentina Cenni e curiosità

Stefano Bollani è un noto compositore, pianista, cantante, attore, umorista e showman italiano. È nato il 5 dicembre 1972 a Milano e ha 48 anni. Suo padre si chiama Roberto Bollani e sua madre Maddalena; ha una sorella di nome Manuela, nata in Piemonte. I genitori si sono spostati per lavoro e lui è cresciuto a Firenze dove ha studiato pianoforte dall’età di sei anni. Nel 1993 si è diplomato al Conservatorio Luigi Cherubini sotto la guida del maestro Antonio caggiula. Nel 2005 Bollani ha pubblicato il libro “La canzone italiana che non ti aspetti” con saggi e vignette di Corrado Guzzanti.

La moglie di Stefano Bollani, una donna deliziosa e talentuosa di nome Valentina Cenni, è nata a Riccione il 14 marzo 1982. È diplomata all'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica e alla Royal Academy of Dance di Londra. Si alternano tra recitazione, regia e arti sceniche. In teatro è stata diretta da Fausto Paravidino nello spettacolo Il compleanno di Harold Pinter, ha interpretato Rossana nel Cyrano de Bergerac di Alessandro Preziosi e Desdemona nell'Otello di Luigi Lo Cascio. Nel ruolo della protagonista Clementina, ha inoltre cantato e ballato nella commedia musicale di Garinei e Giovannini Aggiungi un posto a tavola.

Nel 2016 ha ricevuto il Premio “Vincenzo Cerami” come migliore attrice giovane per lo spettacolo Nessun luogo è lontano di Giampiero Rappa. Dal marzo dello stesso anno è in tournée con La regina dada, spettacolo di cui è autrice, regista e interprete insieme al marito Stefano Bollani. Accanto alla passione per la danza classica e contemporanea (che ha coltivato in 18 anni di studio), si interessa ad altre forme di spettacolo: crea e mette in scena spettacoli con il fuoco e nel 2013 forma un duo con il violoncellista Enrico Melozzi come I fuochi di Bach. Si dedica anche alla fotografia: realizza copertine di libri (Mondadori) e dischi (ECM, Universal). Per il marito Stefano Bollani ha curato il progetto grafico di Que bom (2018) e Variazioni per pianoforte su Jesus Christ Superstar (2020). In occasione dei Premi Flaiano 2021.

