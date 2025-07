Una coppia inquadrata dalla KissCam durante un concerto dei Coldplay a Boston ha scatenato un caso virale, portando il cantante Chris Martin a ironizzare sull’accaduto

Durante uno dei concerti dei Coldplay a Boston, un episodio inaspettato ha attirato l’attenzione del pubblico e, poco dopo, di milioni di persone online. La famosa KissCam, che tradizionalmente cattura momenti romantici tra gli spettatori, ha inquadrato una coppia che ha reagito in modo insolito, cercando di sottrarsi alla telecamera. Questo gesto ha suscitato curiosità e alimentato speculazioni sulla natura della loro relazione, trasformando il momento in un caso virale.





I due protagonisti del video, identificati successivamente come Andy Byron e Kristin Cabot, hanno cercato di evitare l’inquadratura della telecamera, generando immediatamente una reazione tra gli spettatori presenti e online. La scena è diventata oggetto di discussione sui social media, soprattutto per le implicazioni che ne sono emerse. Entrambi lavorano per la stessa azienda, Astronomer, dove ricoprono ruoli di rilievo: Byron è CEO e Cabot direttrice delle risorse umane. Tuttavia, ciò che ha scatenato il clamore è il fatto che entrambi siano sposati con altre persone.

Il cantante Chris Martin, leader dei Coldplay, non ha potuto fare a meno di commentare l’accaduto durante lo spettacolo. Dopo aver notato la reazione della coppia, ha scherzato dicendo: “Questi due o hanno una relazione (clandestina) oppure sono molto timidi”, provocando le risate del pubblico presente. Poco dopo, rendendosi conto dell’impatto che il momento avrebbe potuto avere, ha aggiunto: “Cazo spero di non aver fatto qualcosa di male”*. La sua spontaneità ha contribuito a rendere l’episodio ancora più memorabile.

La viralità del video è stata ulteriormente amplificata dal cosiddetto “effetto Streisand”, un fenomeno che si verifica quando un tentativo di nascondere un’informazione porta invece alla sua diffusione incontrollata. Nonostante i tentativi della coppia di uscire dall’inquadratura, il loro gesto ha attirato ancora più attenzione, trasformando una situazione apparentemente innocua in un caso mediatico.

La sera successiva, durante il secondo concerto a Boston, la KissCam è tornata in azione, questa volta inquadrando una coppia visibilmente felice e abbracciata. Tuttavia, Chris Martin, facendo riferimento al caso precedente, ha voluto assicurarsi che non ci fossero altre sorprese. Rivolgendosi alla coppia mostrata sui maxischermi, ha chiesto: “Voi due siete una coppia, siete una coppia legittima?”. Non ricevendo una risposta chiara, ha continuato: “Parlate inglese?”, scatenando ulteriori risate tra il pubblico. Il cantante ha poi tentato di comunicare anche in spagnolo, concludendo ironicamente: “Ok non voglio rischiare”.

L’episodio ha evidenziato quanto sia facile per momenti apparentemente banali diventare fenomeni virali nell’era digitale. La reazione della coppia Byron e Cabot non solo ha generato curiosità tra gli spettatori presenti al concerto, ma ha anche sollevato interrogativi sulla loro relazione personale e professionale. La loro identificazione ha portato a speculazioni e commenti online, alimentando ulteriormente l’interesse attorno alla vicenda.

La KissCam, spesso utilizzata per creare momenti divertenti o romantici durante eventi pubblici, si è trasformata in un catalizzatore di attenzione mediatica. Questo caso dimostra come la combinazione di tecnologia e spontaneità possa avere conseguenze impreviste, soprattutto quando coinvolge figure pubbliche o professionisti di alto livello.

Nonostante l’imbarazzo iniziale e la diffusione del video, né Andy Byron né Kristin Cabot hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali sull’accaduto. La loro scelta di rimanere in silenzio potrebbe essere interpretata come un tentativo di minimizzare l’attenzione mediatica e proteggere la loro vita privata e professionale.