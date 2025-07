Helena Prestes potrebbe essere incinta: il gesto durante una diretta su TikTok scatena il gossip. Nessuna conferma ufficiale dai diretti interessati

Da giorni si parla di una possibile gravidanza di Helena Prestes, modella ed ex concorrente del Grande Fratello. Le voci sono nate durante una diretta su TikTok che ha avuto luogo in occasione del suo 35esimo compleanno, festeggiato insieme al fidanzato Javier Martinez. Durante l’interazione con i fan, alcuni gesti e parole della coppia hanno alimentato la speculazione, sebbene non ci siano ancora conferme ufficiali.





La presunta gravidanza ha iniziato a circolare sui social dopo che Helena Prestes, nel corso della live, si è accarezzata la pancia. Questo gesto è stato seguito da una domanda di Javier Martinez rivolta ai fan: “Volete…?”. La frase incompleta e il contesto hanno dato il via a ipotesi sulla possibilità che la modella sia in dolce attesa. I fan della coppia, soprannominati “Heleviers”, hanno immediatamente condiviso immagini e video della diretta, contribuendo a rendere virale il gossip.

Ragazzi questi o ci stanno palesemente provando oppure lei è incinta #helevier #heleners pic.twitter.com/GRBQoZf7lX — 🌟ANTONYTHEBEST🌟 (@der_antony) July 16, 2025



A corroborare ulteriormente le voci è stata Deianira Marzano, esperta di gossip molto seguita sui social, che ha pubblicato una segnalazione ricevuta da una fan della coppia. La segnalazione descrive un momento in cui Javier Martinez avrebbe baciato il pancino di Helena Prestes, facendole poi una domanda scherzosa: “C’è un orsetto o una cavallina?”. La Marzano ha espresso la sua opinione sulla veridicità della notizia, sostenendo che ci siano elementi che fanno pensare a una gravidanza. Tuttavia, né la modella né il pallavolista hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali al riguardo.

Le immagini della diretta su TikTok mostrano un momento in cui Javier Martinez accarezza la pancia di Helena Prestes, un gesto che ha ulteriormente alimentato le speculazioni. Sui social, in particolare su X (ex Twitter), i fan hanno condiviso le loro teorie e ipotesi, rendendo l’argomento uno dei più discussi degli ultimi giorni. Nonostante il clamore mediatico, la coppia ha scelto di non commentare pubblicamente le voci, mantenendo un atteggiamento riservato.

Il compleanno di Helena Prestes, celebrato due giorni fa, è stato un’occasione speciale per la modella, che ha trascorso la giornata circondata dall’affetto di amici e del fidanzato. Dopo aver spento le candeline, ha dedicato un messaggio ai suoi fan sui social, esprimendo gratitudine per l’amore ricevuto: “Il mio compleanno è stato ieri, e oggi mi porto ancora dentro tutto l’amore che mi avete regalato. Grazie di cuore per ogni messaggio, ogni chiamata, ogni pensiero. Mi avete fatta sentire profondamente amata, accompagnata, e sinceramente commossa.”

La festa si è conclusa con una live su TikTok, durante la quale la coppia ha interagito con i fan collegati. Proprio questo momento ha dato origine al gossip sulla presunta gravidanza. I sostenitori degli “Heleviers” continuano a monitorare i profili social di Helena Prestes e Javier Martinez, sperando in una conferma o smentita ufficiale.

Non è la prima volta che i protagonisti del Grande Fratello diventano oggetto di speculazioni mediatiche. La popolarità acquisita durante il programma li rende spesso al centro dell’attenzione pubblica, specialmente quando si tratta di questioni personali. In questo caso, però, la coppia sembra preferire mantenere la privacy.

Se confermata, la notizia rappresenterebbe un momento importante per la vita di Helena Prestes e Javier Martinez, che da tempo condividono momenti della loro relazione sui social. Per ora, però, i fan dovranno accontentarsi delle ipotesi e dei gesti osservati durante la diretta.