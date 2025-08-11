Chef griglia aragosta in un video, esplode la polemica: “Si muove ancora, incredibile”





Il video pubblicato dallo chef Carmelo Ferreri, titolare del ristorante Corallo, ha scatenato una vera e propria bufera sui social media. Nel filmato, lo chef mostra la preparazione di uno dei piatti più richiesti del suo locale, lo spaghettone all’aragosta. La controversia è nata dal momento in cui l’aragosta, ancora viva, viene accarezzata prima di essere tagliata e successivamente posta sulla griglia. Sebbene il momento del taglio non sia stato mostrato nel video, l’immagine dell’animale diviso a metà che si muove impercettibilmente durante la cottura ha generato indignazione tra gli utenti.





Molti commentatori hanno espresso il loro disappunto per la sofferenza inflitta all’animale, suggerendo che il processo avrebbe potuto essere gestito diversamente. “Si poteva evitare”, hanno scritto alcuni utenti, mentre altri hanno sottolineato che il video sembra pensato più per creare clamore che per mostrare una corretta preparazione culinaria. Un commento particolarmente critico affermava: “Ma dai si muove ancora sulla griglia… non ho parole”, mentre un altro aggiungeva: “Vedere questo video sinceramente mi fa pena vedere un animale trattato così….. evita di metterli sti video è meglio”.

Nonostante le critiche, ci sono stati anche utenti che hanno difeso il comportamento dello chef, spiegando che i movimenti dell’aragosta non sono segno di sofferenza ma semplici riflessi dovuti alla struttura del sistema nervoso dei crostacei. “L’aragosta è tagliata a metà. Il sistema nervoso dei crostacei non è centralizzato come nei vertebrati, quindi i movimenti che si notano rappresentano dei semplici riflessi. Grazie per l’attenzione e buon appetito!”, ha scritto uno degli utenti a sostegno dello chef. Un altro ha ironizzato sulla situazione: “Cioè, praticamente la mangiamo tutti, però tutti facciamo finta che siano già nate morte?”.

Nonostante la polemica, il piatto rimane uno dei più apprezzati dai clienti del ristorante Corallo, confermando la popolarità della cucina dello chef Carmelo Ferreri.

Dal punto di vista legale, la preparazione mostrata nel video non viola alcuna normativa italiana. In Italia, infatti, non esiste una legge specifica che regoli la cottura delle aragoste. Al contrario, in Svizzera dal 2018 è obbligatorio stordire preventivamente questi animali prima della cottura, utilizzando strumenti specifici o procedendo alla distruzione del ganglio cerebrale. Lo chef ha seguito una pratica comune nel nostro Paese, tagliando l’aragosta a metà prima di cucinarla. A livello europeo, il Regolamento UE 1099/2009 sulla protezione degli animali durante la macellazione esclude esplicitamente i crostacei dal suo ambito di applicazione, lasciando agli Stati membri la libertà di decidere eventuali regolamentazioni.

La questione ha sollevato un dibattito più ampio sul trattamento degli animali in cucina e su quanto sia opportuno mostrare determinate fasi della preparazione sui social media. La scelta di pubblicare il video ha sicuramente attirato l’attenzione sul ristorante Corallo ma ha anche sollevato interrogativi etici e alimentato una discussione che va oltre la cucina stessa.



