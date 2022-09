Sapete chi è Valentina Cenni: marito, studi età, figli, curiosità

Valentina Cenni, moglie di Stefano Bollani, noto musicista e conduttore e autore televisivo. Un vero e proprio “tuttofare”, dunque, Stefano Bollani, che abbiamo visto fino a pochi mesi fa al timone di un programma intitolato Via dei matti numero zero e condotto proprio insieme alla moglie. Stefano era già sposato con una collega di nome Petra Magoni. I due avevano due figli, Frida e Leone. Purtroppo Frida è nata quasi completamente cieca, ma ha ereditato dai genitori uno straordinario talento per la musica. Oggi ancora minorenne, Frida è già una musicista ed è diventata un fenomeno nel mondo della musica.

Valentina Cenni, attrice e cantante italiana, è nata a Riccione il 14 marzo 1982. Si è diplomata all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica e alla Royal Academy of Dance di Londra. Si alterna tra la recitazione e le arti sceniche, lavorando sia come attrice che come regista. In teatro ha recitato in “La Gilda” (2012), “L’Avare” (2003), “The Beggar’s Opera” (2004) e “Woyzeck” (2005). Ha anche interpretato Virginia ne “Il gabbiano” di Anton Cechov al Theater am Kurfürstendamm di Berlino nel 2003.

Valentina è nata in Italia il 14 marzo 1982 e si è diplomata all'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica e alla Royal Academy of Dance di Londra. Ha lavorato come attrice, regista e ballerina. In teatro è stata diretta da Fausto Paravidino nello spettacolo Il compleanno di Harold Pinter; ha interpretato Rossana nel Cyrano de Bergerac di Alessandro Preziosi; ha recitato al Teatro Greco di Siracusa nella produzione di Antigone di Cristina Pezzoli; ha interpretato Clementina nella commedia musicale Aggiungi un posto a tavola di Garinei e Giovannini. Nel 2016 ha vinto il Premio "Vincenzo Cerami" come migliore attrice giovane per lo spettacolo Nessun luogo è lontano di Giampiero Rappa; da marzo 2016 è in tournée con La regina dada, spettacolo che scrive, dirige e interpreta insieme al marito Stefano Bollani.

Oltre alla formazione in danza classica e contemporanea, si interessa ad altre forme di performance: crea e mette in scena spettacoli di danza con il fuoco e nel 2013, insieme al violoncellista Enrico Melozzi, forma il duo I fuochi di Bach. Parallelamente, porta avanti la fotografia come attività; realizza copertine di libri (Mondadori) e dischi (ECM, Universal). Per il marito Stefano Bollani ha curato la grafica degli album Que bom (2018) e Variazioni per pianoforte su Jesus Christ Superstar (2020).

In occasione dei Premi Flaiano 2021, ha ricevuto il premio per il miglior programma culturale per Via dei Matti nº0 insieme a Stefano Bollani.