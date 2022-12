Chi è Marta Flavi? Età, compagno o marito, figli e Ballando con le stelle 2022

Chi è Marta Flavi: biografia, età e carriera

Il 9 aprile 1951 nasce a Roma Marta Fiorentino. Si è fatta conoscere nella prima metà degli anni ’90, su Canale 5, ma ha iniziato la sua carriera con l’emittente Quinta Rete. Tra i suoi segmenti c’era L’ora dei ragazzi, un programma di cartoni animati giapponesi per bambini. Viene notata dalla Rai, che le propone di condurre altri programmi per bambini, oltre ad Agenzia matrimoniale, in onda su Canale 5 dal 1989 al 1995.

Nel 1992 Flavi ha concluso la sua collaborazione con le reti Mediaset passando alla Rai, dove ha condotto Alle cinque della sera, un programma serale di cinque ore incentrato su attualità e cronaca. Prodotto da Rete 4, è andato in onda dall’autunno 1994 all’inverno 1995. A seguito di un significativo calo degli ascolti tra l’autunno 1994 e l’inverno 1995, Rete 4 passò a Canale 5 nella primavera del 1995. Flavi termina così la sua permanenza sulle reti Mediaset dopo aver lasciato la Rai. Ora lavora per la rete Rai. Ha condotto Alle cinque della sera, un programma incentrato sull’attualità e sulle notizie.

Nel 1998 è apparsa in un piccolo ruolo nel film Laura non c’è, diretto da Antonio Bonifacio. Dal 2007 al 2013 ha partecipato al programma radiofonico notturno di Rai Radio 2 La mezzanotte di Radio 2, conducendo vari segmenti. Ha curato la rubrica Mi Manchi per il programma Unomattina Weekend su Rai 1 dal 2009-2010.

Vita privata: compagno e figli

Quali informazioni sono state raccolte sulla vita privata di Marta Flavi? Secondo le informazioni pubbliche, Umberto Fiorentino, chitarrista jazz, e Lingomania, erano i suoi fratelli. Nonostante il terzo matrimonio, Maurizio Costanzo (il terzo) è stato suo marito dal 1989 al 1990. Dopo la separazione da Costanzo nel 1990 e il divorzio nel 1994, Marta Flavi ha avuto un matrimonio di breve durata con Pierluigi. Maria De Filippi e Pierluigi sono gli amanti di lunga data della coppia. Lei non ha figli. Tuttavia, non risulta che Marta Flavi abbia attualmente una relazione con un notaio. Ha avuto una relazione con qualcuno per un po’ di tempo, ma ci sono state voci che Pierluigi sia il suo coniuge.