Vi ricordiamo chi è Gabriel Garko? Età, altezza, malattia, vita privata, Ballando con le stelle, fidanzato e figli

Ballando con le Stelle di Milly Carlucci si terrà nel 2022 o 2023. Tra i concorrenti c’è un sex symbol italiano di nome Gabriel Garko. Nato a Torino il 12 luglio 1972, il suo vero nome è Dario Gabriel Oliviero – in arte Gabriel Garko – è un attore italiano alto 192 centimetri che si dedica al porno dai suoi 50 anni. Sua madre era di origine veneta e suo padre catanese. Anche tre delle sue sorelle, Nadia, Sonia e Laura, sono attive sulla scena come attori. Si pensa che il suo nome d’arte sia un riferimento al cognome della madre, Garchio. Ha avviato un allevamento di cavalli a Settimo Torinese, in Italia, chiamato Otello in onore del suo cavallo preferito.

Nel 2006 è apparso nel film drammatico “Onore e rispetto”, vincitore di ascolti, e in seguito ha raggiunto il successo nell’industria televisiva. Ha preso parte anche a diversi show televisivi, oltre che a film d’autore come Le Fate Ignoranti di Ferzan Ozpetek, Callas Forever di Franco Zeffirelli o Senso ’45 di Tinto Brass. Ha condotto il Festival di Sanremo nel 2016 con Carlo Conti e Virginia Raffaele.

Nonostante tutti gli haters che lo hanno accusato di ritocco estetico, Garko ha sempre sostenuto la sua innocenza. Ha perso il padre anni dopo la morte di Aragon, nel 2021. Pochi mesi prima ha dovuto dire addio anche al suo amato cane Aragon, a cui era profondamente legato.

Vita privata, coming out, fidanzato e figli dell’attore

Gabriel Garko ha fatto coming out all’interno della casa del Grande Fratello Vip. “Avevo due o tre relazioni serie quando ho capito che qualcosa non andava in questo sistema. È un momento spaventoso quando ti rendi conto che stai raggiungendo i tuoi limiti per tenerti giù e vulnerabile: ed è estremamente pericoloso perché potresti imbatterti in qualcuno che sfrutta il tuo momento di debolezza. La situazione è cambiata, credo, dagli anni Cinquanta, quando era meno pericoloso essere omosessuali. I miei genitori e le mie sorelle minori non mi hanno condannato per le mie azioni, anzi mi hanno incoraggiato e coperto. Prima di iniziare a recitare, vivevo il mio stile di vita omosessuale in modo discreto. A casa lo hanno sempre saputo”.

Prima del suo debutto, l’attore ha avuto un lungo sodalizio con la collega Eva Grimaldi ed è stato tre anni con Vesco Adua. È stato con Riccardo per undici anni. Dopo la loro separazione, Rossi è stato legato a Gabriele Rossial, oltre che ad altri attori e ballerini. Dal 2019, infatti, Rossi è legato a Lorenzo Licitra. Dopo una breve amicizia con un giovane napoletano di nome Gaetano Salvi, Garko avrebbe una relazione con la manager milanese Matia Emme.