Chi è Paola Barale? Età, patrimonio, Ballando con le stelle, marito, fidanzato e figli

Chi è Paola Barale, che partecipa alla 17ª edizione di Ballando con le Stelle? È nata il 28 aprile 1967 a Fossano, in provincia di Cuneo, e pesa 55 chili. È apparsa per la prima volta sul piccolo schermo nel 1986 come sosia di Madonna, grazie alla sua somiglianza. Da Fossano si trasferisce a Cuneo nel 1977 per lavorare come tata. Diventa showgirl nel 1988.

Durante gli anni di conduzione televisiva, ha raggiunto il ruolo di valletta ufficiale di Mike Buongiorno in La ruota della Fortuna, La ruota mundial, La ruota d’oro e Italian Festival. Dopo aver fatto la chierichetta, ha iniziato a cimentarsi con i suoi programmi, tra cui La sai l’ultima, Stelle a quattro zampe e, ancora una volta, Un disco per l’estate. Nel 1999 entra a far parte di Buona Domenica di Maurizio Costanzo, per il quale diventa Telegatto l’anno successivo. È stata anche spettatrice fissa di Domenica In nel 2011, dove ha raccontato Mistero e La Talpa nel 2008. Nel 2022 parteciperà come partner di Roly Maden a Ballando con le stelle, dove ballerà come concorrente.

Marito, fidanzato e figli della concorrente di Ballando con le Stelle

Durante la conduzione de La Sapienda, Paola Barale ha avuto una relazione con il conduttore di Bim Bum Bam Marco Bellavia dal 1992 al 1995. Dopo il matrimonio con Gianni Sperti, il 20 giugno 1998, ha lasciato la televisione e ha incontrato Gianni Sperti, che è diventato suo marito. Dopo il divorzio, però, si ricongiunge con Raz Degan, un modello che aveva conosciuto nel 2002. La loro relazione ha subito una flessione e il 29 maggio 2015 la Barale ha annunciato la loro separazione su Facebook.

È stato riferito che la coppia si è separata. Non hanno mai parlato di avere figli. Negli ultimi anni la showgirl retrò è stata legata a diversi personaggi famosi, tra cui l’osteopata Alessandro Carollo. Tuttavia, lei ha sempre negato il legame.