Chi è Dario Cassini? Età, altezza, vita privata, Ballando con le stelle, moglie e figli

Fin da giovane ha seguito la sua passione per il mondo dello spettacolo e oggi lavora come autore televisivo. Ha due fratelli minori, Marco, autore di programmi televisivi, e Riccardo, comico e personaggio televisivo. I suoi genitori hanno cercato di spingerlo verso la carriera legale, ma alla fine ha deciso di seguire la sua passione per il mondo dello spettacolo.

Dopo il diploma all’Accademia d’Arte Drammatica del Teatro La Scaletta, recita ne Il principe azzurro con Raffaella Carrà e nella miniserie La voglia di vincere. Nel 1990 recita in In nome del popolo sovrano di Luigi Magni. Dopo aver recitato in molti programmi e serie negli anni ’90, viene scoperto da Le Iene. Dal 2001 al 2002 si esibisce a Colorado nel ruolo di Zelig. Ha poi iniziato un percorso a Colorado.

Oltre a numerosi film come Cemento Armato del 2007, Ex del 2009, Nessuno mi può giudicare del 2011 e The Predators del 2020, è apparsa anche in diversi film come La donna per me (1922). È una concorrente di Ballando con le stelle insieme alla sua insegnante Lucrezia Lando.

Vita privata, moglie e figlio del comico

Il comico Dario Cassini è molto riservato sulla sua vita privata. Tuttavia, Raffaele, il figlio del comico, ha rivelato che vive con una compagna lontano dagli occhi del pubblico e dal gossip. La coppia ha un figlio di nome Raffaele. Non sappiamo ancora se il comico rivelerà altre informazioni durante Ballando con le stelle.