Chi è Luisella Costamagna? Età, marito, figlio e Ballando con le Stelle 2022

Chi è Luisella Costamagna: età e biografia

Il 16 dicembre 1968 nasceva a Torino Luisella Costamagna, che oggi ha 53 anni. Laureata in filosofia, ha iniziato la sua carriera come giornalista presso una televisione locale piemontese. Da allora ha collaborato con i maggiori esperti di informazione italiani e con testate nazionali. Nel 1996 è entrata a far parte della Moby Dick di Michele Santoro, per poi passare ad Anno Zero e Servizio Pubblico.

È editorialista de Il Fatto Quotidiano e de La Verità, oltre che collaboratrice di Agorà. Milly Carlucci è membro fondatore del Maurizio Costanzo Show e inviata de La Verità. Da settembre 2020 sarà la conduttrice di Agorà. È una ballerina che ama ballare nel tempo libero e ha anche partecipato a Ballando con le stelle nella sua 17ª stagione. Milly Carlucca le ha chiesto di partecipare per la prima volta nel 2017 e Luisella ha accettato. Fa coppia con Pasquale La Rocca.