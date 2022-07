Chi sono Giulia e Alessia Pisanu, le due sorelle di 17 e 15 anni uccise da un treno a Riccione

Sono state identificate come Giulia e Alessia Pisanu le due sorelle travolte e uccise da un treno in transito alla stazione di Riccione questa mattina all’alba. Avevano rispettivamente 17 e 15 anni e abitano a Madonna di Castenaso, un paese in provincia di Bologna dove è il titolare di una ditta di traslochi. L’uomo è arrivato nel pomeriggio nella cittadina romagnola accompagnato dal fratello: sarà ascoltato dagli inquirenti che stanno indagando per ricostruire la dinamica del tragico incidente.

L’ipotesi più probabile per spiegare la morte delle ragazze è che stessero attraversando i binari della stazione di Riccione in stato confusionale dopo il furto del cellulare. Il proprietario di un bar vicino alla stazione ha raccontato di aver scambiato delle battute con una delle due sorelle poco prima della sua morte: “Stavo caricando il distributore di bibite, erano circa le 6.30 del mattino, quando una bella ragazza vestita di nero mi si è avvicinata per chiedere qualcosa. Ho capito subito che non era lei – il conto dell’uomo – e mi ha detto che non aveva soldi e che le avevano rubato il cellulare. Poi si è diretta verso il binario 2 dove era fermo il treno per Ancona”.

[Dopo che le due sorelle sono state viste camminare sui binari, alcuni testimoni presenti scena sulla gridato loro di fermarsi, intimando loro di non attraversare. Poi si è sentito un forte fischio e un tremendo boato: il treno 9802, che viaggiava da Pescara a Milano, ha investito le due donne. Il treno non è riuscito a fermarsi in tempo. Gli inquirenti hanno ascoltato i racconti delle testimonianze su quanto accaduto prima dell’incidente.

“Ci è arrivata la conferma che non avremmo mai voluto: le due giovani sorelle travolte da un treno a Riccione sono, purtroppo, nostre concittadine. Siamo senza parole davanti a questa tragedia cosi difficile da capire e da accettare e proviamo un dolore incolmabile – scrive il Comune di Castenaso guidato dal sindaco Carlo Gubellini – è un grande dolore per tutta la comunità”. “L’intera comunità di Castenaso si stringe attorno ai genitori, ai familiari, agli amici: Giulia e Alessia, che la terra vi sia lieve. Siete volate via troppo presto”.