Chi sono Ylenia, Yari, Cristel e Romina Jr i figli di Al Bano e Romina Power

Al Bano Carrisi è un cantante dalla voce inconfondibile e dalla carriera di successo. Oltre alle sue attività artistiche, però, è anche un padre amorevole e premuroso dei suoi figli. È sposato con Romina Power, dalla quale ha avuto quattro figli: Ylenia, Yari, Cristel e Romina Jr.

Chi sono i quattro figli di Al Bano e Romina Power

Ylenia, primogenita e figlia di Al Bano e Romina Power, muore all’età di 23 anni. Il 21 aprile 1973 nasce il secondo figlio della coppia, Yari Carrisi. Fin da piccolo accompagna i genitori in tournée e non è un caso che nel corso degli anni diventi anche lui un ottimo musicista. Una volta cresciuto, infatti, ha scritto numerosi testi per il proprio papà, ma vanta anche importanti collaborazioni con artisti del calibro di Jovanotti. Nella vita di Yari, però, non c’è solo la musica: è noto in Italia anche per aver partecipato a Pechino Express, dove è nata la sua vociferata storia d’amore con Naike Revelli (figlia di Ornella Muti).

Cristel Carrisi, terza figlia della coppia, nata il 25 dicembre 1985 a Roma, non poteva non essere anche una cantautrice. Dopo aver seguito per qualche tempo le orme dei genitori, però, Cristel Carrisi si è affermata come stilista e ha ottenuto grandi consensi. Se tutto ciò non bastasse, nel settembre 2016 ha sposato l’imprenditore Davor Luksic e dalla loro relazione è nato il primogenito Kay. Nel 1987 è nata a Cellino San Marco Romina Junior, che crescendo ha mostrato grande interesse per il mondo dell’arte e in particolare per la fotografia. Ha realizzato diverse mostre fotografiche ma ha anche lavorato come modella e attrice in produzioni teatrali.