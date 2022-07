“Con o senza?”. Ilary Blasi si spoglia: la foto del suo fisico stratosferico toglie il fiato a tutti. Seno e sedere… Bomba

È una di quelle vacanze in cui basta chiudere gli occhi e lasciarsi trasportare da tutto ciò che ci circonda: attraversa il mare con il suo blu turchese che abbaglia appena si la sua superficie, il cielo limpido che si estende all’infinito, le palme che creano un’atmosfera esotica, la sabbia bianca e le acque turchesi. È vero che Ilary Blasi conosceva questo ambiente dai suoi viaggi d’infanzia con la famiglia, ma ha deciso di concedersi di nuovo un regalo dopo 20 anni! Infatti, non ci tornava da quando era bambina, perché voleva mostrare a Francesco Totti quello che voleva ricordare delle sue vacanze d’infanzia qui. Speriamo che le loro vacanze passino in fretta per poter tornare a casa in fretta!

Ilary è nota per il suo fisico. Il suo Instagram è pieno di foto e video che ci forma quanto quanto Ilary sia bella, quanto sia meglio, quanto sia. [Passa molto tempo in palestra, si allena ogni giorno. Ma se pensate che Ilary mangi solo cibo spazzatura mentre noi andiamo a lezione e mangiamo gelato, mettiamo le cose in chiaro: vi sbagliate. Qualunque cosa faccia a casa, niente viene davanti al bambino!

Tonica, magra e tornita, con i capelli legati per mettere in evidenza le linee del viso: Ilary Blasi non ha nulla da invidiare alle ventenni. Anzi, c’è chi dice che Ilary sia più bella oggi di quando era una ragazzina. Torniamo a Instagram: L’ultima foto che ha postato – che non è una vera e foto ma piuttosto un album – ha lasciato tutti a bocca aperta propria. L’immagine è infatti una delle prime che Ilary utilizza da tempo sui social media.

Ilary Blasi posa in bikini su Instagram, lasciando i suoi fan senza fiato. Non è la prima volta che Ilary Blasi si diverte a posare in bikini ea mostrare il suo splendido corpo. In un diario fotografico condiviso su Instagram, la Blasi si mostra in un bikini che lascia poco all’immaginazione. Le foto sono state pubblicate a ridosso di San Valentino e come lei sembra un gelato!

“Meravigliosa”, “Stupenda”, “Fisico da vertigini”, “Sei la più bella della tv” sono alcuni dei commenti che compaiono sotto agli scatti di Ilary. Una roba pazzesca che non può lasciare indifferenti. Ilary Blasi ha esordito in tv come “letterina” di Passaparola poi a sua carriera è stata tutta un’ascesa. Chissà dove la vedremo il prossimo anno.