Conosci le anticipazioni di Chi l’ha visto 2022, il 14 settembre la prima puntata

Rai 3 trasmetterà oggi, mercoledì 14 settembre, la prima nuova puntata di Chi l’ha visto? Lo storico programma, che non ha ancora trovato tutte le persone scomparse e i crimini di cui si è occupato, aggiornerà i telespettatori sui casi finora irrisolti.

Le ultime puntate di Chi l’ha visto? 2022, la 35esima edizione da vedere in prima serata su Rai 3 e anche in diretta streaming o in replica on demand su Raiplay, si testimonia del caso della scomparsa di Angela Celentano. La prima puntata della serie è stata trasmessa in diretta dallo Studio 2 del Centro di Produzione Rai di Via Teulada, a Roma, il 14 settembre 2018 e diretta da Fabrizio Cofrancesco. Torna anche sui casi di Carlo La Duca e Liliana Resinovich.

La puntata di stasera di Chi l’ha visto? Il 2022 sarà protagonista Angela Celentano. La speranza dei genitori, Maria e Catello, è che la figlia possa essere riconosciuta 25 anni dopo. Oggi la ragazza dovrebbe 29 anni. Infatti, è scomparsa all’età di 3 anni il 10 agosto 1996, sul Monte Faito a Napoli.

Oggi la redazione di Chi l’ha visto, trasmissione in onda su Rai 3 dal 1989, farà il punto sulle ultime novità relative al caso La Duca. La madre Concetta, infatti, si è rivolta all’ex moglie e all’amico, chiedendo loro di indicare dove si trova il corpo del figlio.Infine: nuovi dubbi sulle cause della morte di Lilly Resinovich e un’analisi di questi nuovi dubbi da parte degli esperti forensi in televisione. Secondo il fratello Sergio, la sorella Liliana è stata “picchiata”.